Aspettando Inter-Juve Guida è già nel mirino: errore grossolano in Champions, scoppia la polemica

Scelto dal designatore Rocchi per dirigere Inter-Juve la prossima domenica dopo un weekend arbitrale ricco di polemiche, il fischietto Marco Guida è finito già nel mirino. Almeno in Spagna dove mercoledì sera ha diretto Atletico-Madrid-Lille, match valevole per il terzo turno della Champions League. La baraonda si è scatenata dopo la decisione di Guida di assegnare nella ripresa un rigore ai francesi per un presunto tocco di mano di Koke in area di rigore. Le immagini, sin da subito, sembrano smentirlo: a sfiorare la sfera è in realtà il capitano dei rossoblù André.