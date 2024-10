Champions League: il Brest ferma anche il Leverkusen, solo 1-1 per le Aspirine

BREST-BAYER LEVERKUSEN 1-1

Altra grande prova del Brest, che in casa ferma i Campioni di Germania del Bayer Leverkusen sull’1-1. I padroni di casa cercano di far valere il fattore campo nelle primissime fasi, ma con il passare dei minuti le Aspirine spostano l’inerzia del match dalla loro parte. La squadra di Xabi Alonso cerca l’1-0 con insistenza, trovandolo poco dopo la metà del primo tempo: al 24’ Hofmann innesca Wirtz che infila la rete del vantaggio tedesco. Gli ospiti, galvanizzati dal gol, continuano a spingere forte, ma nel loro miglior momento ecco che i francesi trovano la rete del pari: al 39’ Lees Melou riporta l’incontro in equilibrio. Le due squadre rientrano negli spogliatoi in parità, sul punteggio di 1-1. Con coraggio gli uomini di Eric Roy partono alla grande nella ripresa, ma anche in questo caso (come nel primo tempo) Boniface e compagni tornano a prendersi il pallino del gioco. I rossoneri faticano a sfondare, con i padroni di casa che spaventano gli avversari con alcune folate improvvise. Nel finale i ritmi calano leggermente, con la sfida che tramonta senza ulteriori sussulti sull’1-1. Brest e Bayer salgono a 7 punti in classifica.