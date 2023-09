Amichevoli: poker degli Stati Uniti all'Oman

L'AMICHEVOLE

Decidono le reti di Balogun, Aaronson, Pepi e l'autogol di Al Breiki. In campo i milanisti Pulisic e Musa e gli juventini Weah e McKennie

Da Pulisic a Weah, una Serie A made in Usa























Finisce 4-0 l'amichevole degli Stati Uniti contro l'Oman. In Minnesota, la nazionale a stelle e strisce dilaga con gli "italiani" in campo, che però non entrano nel tabellino. Decidono i gol di Balogun (13'), Aaronson (60'), Pepi (79') e l'autorete di Breiki (81'). Poco più di un tempo per Pulisic, mentre dura 80 minuti la partita di Weah. In campo per tutta la sfida, invece, McKennie e Musah, che nel finale rimedia un cartellino giallo.

Tanta Serie A nell'amichevole che gli Stati Uniti vincono facilmente (4-0) contro l'Oman. Dal primo minuto, infatti, partono gli juventini Timothy Weah e Weston McKennie, con il figlio d'arte che gioca per 80 minuti nel 4-3-3 di Callaghan nel tridente offensivo che comprende anche il milanista Christian Pulisic. A centrocampo anche l'altro acquisto rossonero, Yunus Musah. Nessuno dei quattro, però, entra nel tabellino del match giocato in Minnesota: l'ex Chelsea esce a inizio ripresa, mentre Weah gioca per 80 minuti prima di lasciare il posto a Paredes. Restano in campo per tutta la sfida, invece, McKennie e Musah, che nel finale rimedia anche un cartellino giallo.

A sbloccare il match è invece l'ex obiettivo dell'Inter Folarin Balogun, a segno al 13' del primo tempo e sostituito, ad inizio ripresa, da Pepi. A raddoppiare è proprio il giocatore che entra al posto di Pulisic: Aaronson, che fa 2-0 al 60'. La sostituzione di Weah, invece, avviene nel breve intervallo di tempo che passa tra il tris di Pepi (79') e l'autorete di Al Breiki (81') che fissa il punteggio finale sul 4-0. Buone indicazioni per Pioli e Allegri a tre giorni dalle sfide con Inter e Lazio. Tra i titolari, infine, anche l'ex Milan Dest, in campo per 76 minuti.

