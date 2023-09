Qualificazioni Mondiali: tris dell’Argentina alla Bolivia, in gol Nico Gonzalez

QUALIFICAZIONI MONDIALI

I campioni del mondo passano con le reti di Enzo Fernandez, Tagliafico e del'attaccante della Fiorentina. Pochi minuti in campo per Lautaro

© afp Nemmeno l’altura e l’assenza di Lionel Messi riescono a fermare l’Argentina: è 0-3 alla Bolivia e punteggio pieno nelle qualificazioni mondiali Conmebol. Match sbloccato dalla rete di Enzo Fernandez dopo 31’, poi Roberto Fernandez si prende un rosso diretto pochi minuti dopo e spiana la strada al raddoppio albiceleste, firmato da Tagliafico. Nel finale arriva il sigillo di Nicolas Gonzalez. Lautaro e Paredes sono entrati in campo all’85’.

Non basta nemmeno la tipica difficoltà delle partite in altura di La Paz per mettere in difficoltà l’Argentina campione del mondo ed orfana di Messi: la formazione di Scaloni vince per tre reti a zero e si porta a sei punti in classifica dopo due partite, mantenendo a zero la casella delle reti subite. Il tridente Di Maria-Alvarez-Gonzalez cerca da subito lo spazio per far male, ma i primi tentativi pericolosi arrivano da Otamendi, De Paul e dalla conclusione dalla distanza di Enzo Fernandez. Proprio il centrocampista del Chelsea sblocca il punteggio alla mezz’ora, insaccando da pochi passi su assist del Fideo. Pochi minuti ed è un altro Fernandez, Roberto, a procurarsi il rosso diretto che orienta definitivamente la partita, su cui mette il sigillo Tagliafico, che colpisce di spalla una punizione dell’ex Juve e realizza. Nel secondo tempo prima trova il palo Julian Alvarez, poi chiude i conti all’83’ Nico Gonzalez con una conclusione mancina in area. Due minuti dopo esce dal campo il calciatore della Fiorentina e contestualmente fanno il loro ingresso Lautaro Martinez e Leandro Paredes, che giocano così soltanto lo spezzone finale del match.