Amichevoli: Bellingham gol e assist, rialza la testa la Germania

AMICHEVOLI INTERNAZIONALI

Müller e Sané firmano il 2-1 ai transalpini, mentre gli inglesi superano 3-1 la Scozia

Dopo l'esonero di Flick è tempo per la Germania di affrontare la Francia nell'amichevole di avvicinamento ad Euro2024: finisce 2-1. Sblocca il match la rete di Müller dopo 4', raddoppia Sané all'87' e Griezmann realizza su rigore all'89'.L'Inghilterra supera invece 3-1 la Scozia nell'altro test tra grandi: in gol Foden al 32' e Bellingham al 35', poi nel secondo tempo un'autorete di Maguire riapre i conti al 66', ma ci pensa Harry Kane a calare il tris.

GERMANIA-FRANCIA 2-1

Rialza la testa la Germania, che pone fine al filotto negativo e supera la Francia in amichevole. Deschamps schiera Theo Hernandez e Griezmann titolari, oltre a Mike Maignan, mentre Rudi Völler (in panchina temporaneamente dopo l’esonero di Flick) mette Wirtz, Sané e Gnabry a supporto di Müller. Si sblocca subito l’incontro con la rete di quest’ultimo, che dopo 4’ controlla un cross di Henrichs dal fondo e batte col mancino Maignan. Al 25’ Gundogan è costretto ad abbandonare il campo e lasciare il posto a Groß. Prova a spingersi verso il raddoppio la squadra di casa, mentre sul finale della frazione sono i transalpini a cercare maggiormente la rete, con Tchouameni che colpisce alto di poco. Dopo un secondo tempo che sembra potersi chiudere senza reti, ne arrivano due negli ultimi tre minuti: prima Havertz verticalizza per Sané, che non sbaglia a tu per tu col portiere. Pochi secondi ed è proprio l’esterno del Bayern Monaco ad atterrare Camavinga in area di rigore: il penalty viene trasformato da Griezmann, che fissa il risultato finale. 90’ per Theo, 78’ per Rabiot e 65’ per Pavard, mentre Thuram entra in campo al 64’ al posto di Kolo Muani. Panchina per Thiaw.

SCOZIA-INGHILTERRA 1-3

Foden-Bellingham e Rashford vengono schierati alle spalle di Harry Kane, con il milanista Tomori ancora in panchina in favore di Guehi e Dunk. Scozzesi che invece se la giocano con McTominay e McGinn a supporto di Adams. La partita si sblocca al 32’, quando Walker conclude in maniera imprecisa una bella azione e il suo tiro diventa un assist per Foden, che realizza da pochi passi. Il raddoppio lo firma Jude Bellingham circa tre giri di lancette dopo, che beneficia di un pasticcio della difesa scozzese, incapace di spazzare una palla vagante in area di rigore che viene così accomodata sui piedi del numero 10, che non sbaglia. La ripresa vede l’ingresso di Maguire, protagonista dell’1-2 che al 66’ riapre l’incontro con una deviazione goffa sul cross di Robertson. La pratica però viene chiusa da Kane, che a dieci dalla fine riceve in area dopo una grande giocata di Bellingham e cala il tris col destro.