Alta tensione in casa Barcellona: contestate le scelte di Flick, rabbia nello spogliatoio

Il successo in rimonta col Celta Vigo (da 1-3 a 4-3) non ha scatenato grande entusiasmo in casa Barcellona. Anzi, al fischio finale, oltre alla preoccupazione per l'infortunio di Lewandowski, Hansi Flick ha dovuto fare i conti con uno spogliatoio a dir poco nervoso. I comportamenti di quattro calciatori infatti, sono finiti sotto la lente d'ingrandimento. A partire da Ansu Fati che ha preso a calci un piccolo frigorifero presente in panchina (e gettato con veemenza a terra la pettorina) dopo esserci riscaldo a lungo senza entrare in in campo.