Barcellona, confermata la lesione per Lewandowski: salterà almeno l'andata con l'Inter

Non sono stati dunque comunicati dei tempi di recupero specifici, ma i media spagnoli prospettano uno stop di circa due-tre settimane: Lewandowski salterà certamente la finale di Copa del Rey contro il Real Madrid, in programma sabato 26 aprile, e il match d'andata delle semifinali di Champions League contro l'Inter di mercoledì 30. Al momento a Hansi Flick resta una flebile speranza di riaverlo a disposizione per la gara di ritorno, in programma a San Siro il 6 maggio.