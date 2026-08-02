Kings League: i brasiliani G3X campioni del mondo a Cologno Monzese, battuti in finale gli italiani di Alpak FC

Si è conclusa ieri sera alla Kings League Arena di Cologno Monzese la terza edizione della Kings World Cup Clubs 2026, il torneo internazionale della Kings League - competizione di calcio a 7 fondata dall'ex calciatore e imprenditore Gerard Piqué - che per una settimana ha visto sfidarsi 16 squadre provenienti dalle sette leghe regionali, portando in Italia grandi protagonisti del calcio, creator e community internazionali in un evento che ambisce a unire sport, spettacolo e intrattenimento digitale. Ad aggiudicarsi il titolo di campioni del mondo della Kings League sono stati gli G3X (Brasile), che hanno superato in finale gli italiani di Alpak FC con il punteggio di 9-5, al termine di una sfida spettacolare.