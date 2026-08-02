Tragedia a Ceuta: morta la calciatrice Faten Ben Amar El Azizi

Il calcio femminile marocchino è in lutto per la tragica scomparsa di Faten Ben Amar El Azizi, giovane tesserata del Maghreb Atlético Tetuán (MAT) deceduta mentre tentava di raggiungere a nuoto la costa di Ceuta.
In un emozionante comunicato ripreso dai media locali, il club ha voluto ricordare la ragazza sottolineando che non cercava fama o avventura, bensì "una vita migliore e un futuro che credeva le aspettasse al di là della frontiera", aprendo "una nuova porta" che purtroppo ha visto il suo sogno finire "prima di cominciare".
La tragedia si inserisce nel contesto della gravissima crisi migratoria che ha spinto circa 60.000 persone a tentare il passaggio tra il Marocco e l'enclave spagnola: secondo le autorità di Madrid le vittime accertate sono salite a 67, a cui si aggiungono i dati riportati dai media marocchini che parlano di almeno 17 morti per lo più annegati nella traversata da Fnideq a Ceuta.