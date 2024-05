Ranieri festeggia la salvezza: "Cagliari è casa mia, godiamoci la festa"

IDOLO ROSSOBLU'

Squadra e tifosi gli rendono omaggio a fine partita dopo la vittoria col Sassuolo. Giulini: "Traguardo dedicato a Gigi Riva"

Cagliari salvo, Ranieri in trionfo sotto la curva













© Getty Images 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo la vittoria contro il Sassuolo che ha sancito la salvezza aritmetica del Cagliari, Claudio Ranieri è felice e si gode il traguardo raggiunto. "L'ultima impresa è sempre la più bella. Ci mettono poco a dire che sei vecchio e bollito... - ha spiegato il tecnico -. La prima salvezza col Cagliari 33 anni fa arrivò con una vittoria 2-1 proprio questo giorno in Emilia...". "Cagliari è casa mia. Ora godiamoci questa salvezza, poi vedremo - ha aggiunto parlando del suo futuro -. Avevo detto che avremmo lottato fino all'ultimo e sono felice di festeggiare con un turno d'anticipo davanti ai nostri tifosi che se lo meritano".

"A Bari l'anno scorso mi aveva chiamato Gigi Riva per ricordare ai ragazzi che avevano tutta un'isola dietro e oggi ho ripetuto alla squadra le sue parole", ha continuato Ranieri. "Un momento chiave della stagione? Dopo la sconfitta con la Lazio, ho detto ai ragazzi che avevano bisogno di un elettroshock e che me ne andavo - ha aggiunto -. Si allenavano bene, ma in partita non rendevano alla stessa maniera. Loro si sono ribellati e abbiamo deciso di lottare insieme fino alla fine". "C'è sempre stata la volontà di fare bene, anche a Milano - ha proseguito -. La squadra non era stanca, ma a volte non si riesce a imbavagliare l'avversario e a creargli problemi".

"Dopo la vittoria della Premier era arrivata la chiamata della Nazionale italiana? Ci sono state due volte in cui sono stato chiamato da due nazionali differenti e sono rimasto sempre nel club. Ho sempre seguito il cuore. L'entusiasmo è sempre la mia molla".

GIULINI: "SALVEZZA DEDICATA A RIVA"

Dopo la vittoria col Sassuolo, anche il presidente Tommaso Giulini ha commentato l'obiettivo salvezza centrato dal Cagliari. "La nostra gente non ha mai smesso si supportarci sempre e comunque. Oggi sono venuti in quattromila e sembrava di giocare in casa - ha spiegato il numero uno del club rossoblù -. I ragazzi han lottato e l'han portata a casa contro una società da tanti anni in Serie A. A Squinzi auguro il meglio perché han dato un esempio su come si può far calcio anche in provincia". "Dopo un'andata complicata con l'innesto di Mina e Gaetano abbiamo svoltato. Poi abbiamo avuto un momento complicato e ci siamo esposti io e il mister ed è scoccata la fiamma giusta - ha aggiunto -. Oggi siamo felici di festeggiare". "Vogliamo dedicare questa salvezza a Gigi Riva che ci ha lasciato quest'anno. Il mister era tornato proprio grazie a Gigi - ha continuato Giulini -. Ranieri ha un contratto fino al 2025? Rimarrà finché vorrà lui". "L'anno scorso abbiamo centrato una promozione pazzesca, quest'anno abbiamo fatto soffrire un po' i tifosi ma siamo riusciti comunque a restare in Serie A - ha concluso -. La prossima stagione partiremo da una squadra giovane e uno zoccolo duro di italiani molto valido".

