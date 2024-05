Serie A, Sassuolo-Cagliari 0-2: sardi salvi, neroverdi quasi spacciati

SASSUOLO-CAGLIARI 0-2

Al Mapei Stadium decidono tutto i gol di Prati e Lapadula nella ripresa: Ballardini ora è appeso a un filo. M.Henrique espulso nel finale

Prati-Lapadula, il Cagliari è salvo























































© Getty Images 1 di 29 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Cagliari non sbaglia e resta in Serie A. Nella 37.ma giornata la squadra di Ranieri batte 2-0 il Sassuolo, conquista aritmeticamente la salvezza con un turno di anticipo e lascia appese a un filo le già disperate speranze neroverde. Con punti pesanti in palio, al Mapei Stadium va in scena una gara nervosa, giocata a ritmi bassi e zeppa di errori. Nel primo tempo le occasioni migliori capitano a Pinamonti e Lapadula, ma la mira è imprecisa e il risultato resta inchiodato sullo 0-0. Nella ripresa poi ci pensa Prati (71'), entrato da tre minuti, a sbloccare la gara di sinistro e nel recupero Lapadula (91') blinda il risultato dal dischetto. M.Henrique espulso nel finale.

LA PARTITA

Con le spalle al muro, Ballardini conferma la difesa a tre, si affida a Missori e Doig sugli esterni e davanti punta tutto sul tandem Laurienté-Pinamonti. Alle prese col primo match-point salvezza, Ranieri invece sceglie una formazione coraggiosa e piazza Nandez, Sulemana e Deiola a centrocampo e Gaetano alle spalle di Lapadula e Shomurodov. Con punti pesanti in palio, l'avvio del match è col freno a mano tirato. Sassuolo e Cagliari si studiano cercando di limitare i rischi in costruzione e di non forzare le giocate tra le linee. A ritmo basso e con le squadre contratte i primi minuti passano senza occasioni degne di nota tra continue interruzioni di gioco, errori di misura e lanci lunghi. Tressoldi rischia grosso su Lapadula in area, poi il Cagliari prova a prendere in mano la gara e ad aumentare i giri a destra con Nandez. Più ordinati e precisi nel possesso, i rossoblù si affidano al giropalla per aprire le maglie neroverdi e manovrano in ampiezza. Il Sassuolo invece si abbassa, cerca subito la profondità e si appoggia a Laurienté e Pinamonti per attaccare lo spazio e far salire la squadra. Senza guizzi nell'uno contro uno e a difese schierate però è dura trovare varchi. Da una parte Pinamonti non trova la porta di testa su un cross di Missori, dall'altra invece Lapadula spaventa Consigli con un bel diagonale e un destro fuori bersaglio di Shomurodov chiude il primo tempo.

La ripresa inizia con gli ingressi in campo di Defrel e Luvumbo al posto di Missori e Shomurodov. Il tema tattico della gara però non cambia. Senza pressione sui portatori è ancora il Cagliari a partire meglio. Liberato da un bel tacco di Gaetano, Luvumbo non concretizza una buona occasione, poi Ballardini sostituisce Racic e Thorstvedt con Obiang e Boloca per dare più solidità e gamba alla mediana. Nandez non sfrutta un buon contropiede, poi Consigli blocca un destro di Zappa. Occasioni che portano all'ultima mezz'ora di gioco e innescano l'ultima mossa di Ballardini. Pedersen entra al posto di Tressoldi e col Sassuolo a trazione anteriore si aprono gli spazi e si allungano le squadre. Pinamonti ci prova in rovesciata, ma la sua girata finisce larga. Poi tocca a Ranieri mettere mano ai cambi: fuori Deiola e Gaetano, dentro Prati e Viola. Più alto e aggressivo, il Sassuolo prova ad aumentare i giri, ma è il Cagliari a colpire. Dopo un tentativo di Lapadula murato da Obiang ci pensa Prati a sbloccare la gara di sinistro. Gol che taglia le gambe ai neroverdi e segna la gara. Una volta sotto, infatti, il Sassuolo fatica a reagire e lentamente si arrende. Soulemana sfiora il raddoppio, poi Lapdula blinda il risultato dal dischetto nel recupero per un fallo di Kumbulla in area e M.Henrique nel finale rimedia un cartellino rosso per proteste. Il Cagliari resta in Serie A e festeggia, il Sassuolo invece è con un piede e mezzo in Serie B.



LE PAGELLE

Prati 7: entra al posto di Deiola e dopo te minuti firma la rete che sblocca la gara. Un sigillo pesantissimo sul match e sulla stagione rossoblù

Nandez 6,5: corre, lotta e guida la truppa rossoblù aggredendo Doig sulle seconde palle e spingendo a destra con continuità. Bene nell'atteggiamento, meno bene nella precisione

Mina 6,5: esperienza e fisicità al centro della difesa sarda. A tratti patisce il dinamismo e la rapidità di Laurienté nello stretto, ma nel complesso la prestazione è di grande presenza e personalità

Gaetano 5: è l'uomo che dovrebbe dare qualità e imprevedibilità alla manovra rossoblù tra le linee, ma nel primo tempo è troppo lento e fuori dal gioco. Qualche tocco interessante nella ripresa, ma comunque poco incisivo

Tressoldi 5: impreciso in marcatura e lento nei movimenti e nelle chiusure, nel primo tempo rischia il rigore su Lapadula dopo un liscio clamoroso. Nella ripresa fuori dopo un'ora di gioco

Laurentié 6: dei due davanti è quello più dinamico e pronto ad attaccare lo spazio e a far valere la tecnica palla al piede. Le sue giocate però non bastano per sfondare

Pinamonti 5,5: lavora da boa al centro dell'attacco neroverde, ma deve fare i conti con Dossena e non ha vita facile. Nel primo tempo non concretizza una buona chance di testa, nella ripresa si vede poco se non per una mezza rovesciata fuori bersaglio e qualche duello da cui esce acciaccato



IL TABELLINO

SASSUOLO-CAGLIARI 0-2

Sassuolo (3-5-2): Consigli 5,5; Tressoldi 5 (16' st Pedersen 5,5), Erlic 6 (19' Kumbulla 5), Ferrari 6; Missori 5,5 (1' st Defrel 5,5), Racic 6 (12' st Boloca 5,5), M.Henrique 5, Thorstvedt 5 (12' st Obiang 5,5), Doig 5,5; Laurienté 6, Pinamonti 5,5.

A disp.: Pegolo, Cragno, Viti, Toljan, Bajrami, Volpato, Lipani, Mulattieri, Ceide. All.: Ballardini 5

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet 6; Zappa 6, Mina 6,5, Dossena 6, Augello 6 (40' st Obert sv); Nandez 6,5 (44' st Di Pardo sv), Sulemana 6, Deiola 6 (22' st Prati 7); Gaetano 5 (22' st Viola 6); Lapadula 6,5, Shomurodov 6 (1' st Luvumbo 6,5).

A disp.: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Wieteska, Mancosu, Azzi, Oritanio, Pavoletti, Petagna, Mutandwa. All.: Ranieri 7

Arbitro: Doveri

Marcatori: 26' Prati (C), 46' st rig. Lapadula (C)

Ammoniti: Thorstvedt, Pinamonti (S); Deiola, Dossena (C)

Espulsi: 43' st M.Henrique (S) - doppio giallo per proteste



LE STATISTICHE

• Questa è la quarta volta (su quattro) nell’era dei tre punti a vittoria che il Cagliari riesce a salvarsi da neopromossa in Serie A, dopo 1998/99, 2004/05, 2016/17.

• Il Cagliari non vinceva in trasferta in campionato dal 3 marzo, 1-0 in quel caso contro l’Empoli. Secondo successo per i sardi fuori casa in questa Serie A.

• 29 punti conquistati dal Sassuolo in questo campionato: a prescindere dall’ultima giornata, questa sarà la peggior stagione in Serie A per la squadra neroverde (il record negativo erano 34 punti).

• Il Sassuolo ha perso quattro delle ultime cinque partite in Serie A (una vittoria con l’Inter in questo parziale).

• Matteo Prati, nato il 28 dicembre 2003, è il più giovane centrocampista italiano ad aver trovato il gol in questo campionato.

• Prati ha segnato il suo primo gol in questo campionato al 35° tiro tentato.

• Andrea Dossena ha fornito il suo quarto assist in questo campionato: tra i difensori centrali solo Calafiori (5) ne conta di più.

• Gianluca Lapadula ha segnato due dei tre gol in questo campionato contro il Sassuolo, all’andata e oggi, entrambi nel recupero.

• Il Cagliari ha realizzato 14 gol con giocatori subentrati dalla panchina in questa Serie A, solo il Milan (16) ne conta di più.

• Il Cagliari ha mandato a segno su rigore quattro giocatori diversi in questo campionato (Lapadula, Mina, Gaetano, Nandez), record condiviso con il Frosinone.

• Il Sassuolo ha concesso 11 rigori in questo campionato, più di qualsiasi altra squadra.

• Alessandro Deiola ha raggiunto oggi la sua 100esima gara con il Cagliari in Serie A.