Giulini: "Cagliari in ritiro per uscire dal tunnel"

la decisione

Le parole del presidente del club sardo dopo il pesante ko casalingo con l'Empoli

Cagliari-Empoli: le foto della sfida















































1 di 25 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Cagliari andrà in ritiro per uscire dal tunnel. Lo ha annunciato il presidente del club sardo, Tommaso Giulini, a fine gara. "La nostra gente si aspetta qualcosa di diverso da noi: ci dispiace per questa prestazione", ha aggiunto Giulini, che è sceso a sorpresa in sala stampa dopo la sconfitta con l'Empoli alla Unipol Domus.

"È già giunto il momento di fare delle riflessioni - ha detto - mister, direttore e gruppo devono calarsi in questa situazione. Non abbiamo visto ancora quell'amalgama che serve per raggiungere il nostro obiettivo. Il gruppo comunque sembra sano, non ci sono mele marce. Ho visto oggi qualche segno di nervosismo. Deve esserci una scintilla: non ci aspettavamo due punti in queste cinque partite".

Giulini ha spiegato di aver già parlato con il tecnico, Davide Nicola: "Gli ho detto che oggi sentivo il dovere di scusarmi per queste due prestazioni negative. Gli ho anche detto che avrei gradito che questa squadra andasse in ritiro".

Quanto al gruppo Giulini vede "un buon affiatamento tra direttore, allenatore e squadra, non ci sono grosse problematiche nella squadra, nella direzione e nella panchina. La struttura del club mi sembra solida. Allora - ha proseguito - posso anche pensare che magari il problema sono io che sto dando meno energia. L'analisi la devo fare anche su me stesso. Ho magari bisogno di qualche giorno. Faccio fatica a capire anche quelli possono essere gli errori fatti nella costruzione di questa rosa. Intensificherò le chiacchierate con tutti. La reazione deve arrivare dalle prestazioni. Penso che l'unico modo per uscire da questa situazione sia il lavoro", ha concluso.

Vedi anche Serie A Serie A: Empoli corsaro a Cagliari, D'Aversa resta imbattuto