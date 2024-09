Serie A: Empoli corsaro a Cagliari, D'Aversa resta imbattuto

CAGLIARI-EMPOLI 0-2

Ottimo successo per i toscani, che portano a casa un 2-0 dall'Unipol Domus e agganciano il Napoli. In rete Esposito e Colombo, debutto nel finale per De Sciglio

© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La 5a giornata della Serie A si apre col sogno ad occhi aperti dell'Empoli, che resta imbattuto e sale a quota nove punti, agganciando il Napoli. I toscani sconfiggono infatti 2-0 il Cagliari all'Unipol Domus, rendendo rovente la panchina dell'ex Davide Nicola. Un gol per tempo per la formazione ospite, che si porta in vantaggio con Colombo (33') e raddoppia con Esposito (49'). Esulta D'Aversa, per la prima volta in panchina dopo la squalifica.

LA PARTITA

Non poteva esserci debutto (ufficiale) migliore sulla panchina dell'Empoli per Roberto D'Aversa che, nella sua prima volta dopo aver scontato la squalifica di quattro turni, sconfigge 2-0 il Cagliari dopo una grande partita. Spingono in avvio i padroni di casa, senza però riuscire a rendersi pericolosi dalle parti di Vasquez. Il possesso sterile del Cagliari fa prendere coraggio all'Empoli, sempre più insidioso e ficcante nella metà campo avversaria. Il match si sblocca poco dopo la mezz'ora e sono proprio i toscani a segnare grazie alla giocata di Tino Anjorin: palla in verticale per Colombo, che sfrutta l'assist dell'ex Chelsea e insacca in diagonale. Grave l'errore di Makoumbou, che paga il fuorigioco sbagliato col cambio nell'intervallo. Vasquez salva due volte l'Empoli e nella ripresa, nonostante i rossoblù spingano con un tridente pesante (Pavoletti con Piccoli e Luvumbo), gli ospiti trovano il bis.

Fa tutto Sebastiano Esposito, nel suo secondo gol in Serie A: tiro e tap-in, beffando Scuffet dopo aver dribblato un difensore. Da qui in poi i toscani controllano, col Cagliari che si risveglia solo quanto entra Gaetano: l'ex Napoli sfiora la traversa da fuori. I cambi di D'Aversa mettono in ghiaccio la gara e, anzi, l'Empoli sfiora il tris: Cacace e Solbakken sbattono su Scuffet, out di poco il tiro di Esposito. Rischia solo nel recupero Vasquez, che salva la sua rete inviolata con le parate su Gaetano e Pavoletti. Finisce così, col debutto di De Sciglio nel recupero e il successo per 2-0 dei toscani all'Unipol Domus. Sogna D'Aversa, che aggancia il Napoli a quota 9 punti e resta imbattuto dopo cinque turni. Inizia a scaldarsi, invece, la panchina di Nicola: solo due punti (e un gol segnato) per il suo Cagliari.

LE PAGELLE

Gaetano 6 - Al momento è l'anima del Cagliari. In venti minuti più recupero sfiora due volte la rete che riaprirebbe la sfida, mostrando tutta la sua qualità e abilità nel calciare da fuori. Inspiegabile la panchina iniziale.

Augello 5.5 - Esposito lo manda al bar in due occasioni nell'azione del 2-0, in quello che è l'emblema della sua gara. Si distrae tanto, troppo, ed è molto impreciso anche nella fase di spinta.

Makoumbou 5 - Nicola lo sceglie al posto di Gaetano e viene deluso. Sbaglia lettura nell'azione dell'1-0 ed è tutt'altro che efficace in cabina di regia: troppa lentezza nel giro-palla, che gli costa il cambio.

Vasquez 7 - Con la Juventus aveva mostrato le doti che avevano convinto il Milan a puntare su di lui mentre giocava in Paraguay, col Cagliari si ripete: perfetto in uscita e ottimo palla al piede, nessuno lo supera e chiude con un altro clean sheet. Strepitose le parate nel recupero.

Esposito 7 - La sua ultima (e sin qui unica) rete in Serie A era datata 21 dicembre 2019, quando Lukaku gli lasciò il rigore del 4-0 sul Genoa di Thiago Motta. Si sblocca dopo quasi cinque anni con un'azione ubriacante: serpentina e tiro che beffa Scuffet. Sfiora anche il bis.

Colombo 6.5 - Segna il suo secondo gol in questo campionato con un grandissimo movimento in profondità. Geniale la palla di Anjorin, stupendo il suo diagonale. Se continua così, può andare in doppia cifra.

IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2) - Scuffet 5.5; Zappa 5.5, Mina 5, Luperto 6; Zortea 5.5, Marin 6 (26' st Gaetano 6), Makoumbou 5 (1' st Pavoletti 5.5), Deiola 5.5, Augello 5.5 (15' st Azzi 5.5); Luvumbo 5 (15' st Viola 6), Piccoli 5.5 (31' st Lapadula 5.5). A disposizione: Ciocci, Sherri, Adopo, Jankto, Wieteska, Palomino, Obert, Mutandwa, Felici. All. Nicola.

EMPOLI (3-4-2-1) - Vasquez 7; Goglichidze 6.5, Ismajli 6.5, Viti 6; Gyasi 6 (45' st De Sciglio sv), Henderson 6, Grassi 6 (28' st Cacace 6), Pezzella 6; Esposito 7 (45' st Pellegri sv), Anjorin 6 (13' st Haas 6); Colombo 6.5 (28' st Solbakken 6). A disposizione: Seghetti, Brancolini, Sambia, Ekong, Tosto, Marianucci, Konaté.

Arbitro: Sozza.

Marcatori: 33' Colombo (E), 4' st Esposito (E).

Ammoniti: Colombo (E), Gyasi (E).

LE STATISTICHE

Sebastiano Esposito ha realizzato il suo secondo gol in Serie A, il primo su azione: l'attaccante dell'Empoli non segnava nella competizione da 1735 giorni (in quel caso su calcio di rigore contro il Genoa con la maglia dell'Inter, il 21 dicembre 2019).

Lorenzo Colombo (marzo 2002) è il giocatore italiano più giovane ad aver realizzato più di 10 gol nel corso delle ultime tre stagioni di Serie A (11 reti dal 2022/23).

L’Empoli è rimasto imbattuto nei primi cinque incontri giocati in una singola stagione di Serie A per la prima volta (2V, 3N).

Inoltre, i toscani hanno conquistato nove punti dopo le prime cinque gare stagionali nella competizione per la prima volta nella loro storia (precedentemente il record era di otto punti dopo cinque partite giocate nel 2006/07).

L’Empoli è rimasto imbattuto per sette gare di fila in Serie A (3V, 4N) per la prima volta dal periodo tra gennaio e marzo 2015 (otto in quel caso con Maurizio Sarri in panchina).

L’Empoli è rimasto imbattuto per quattro gare esterne di fila nella competizione (2V, 2N) per la prima volta dal periodo tra agosto e ottobre 2022 (1V, 3N in quel caso).

Il Cagliari ha subito tre sconfitte di fila rimanendo a secco di reti in Serie A per la prima volta da marzo 2022 (in quel caso con Walter Mazzarri in panchina).

Dal 2018/19 in avanti, il Cagliari è la squadra contro cui l’Empoli ha disputato più trasferte senza mai perdere nella competizione (2V, 2N).

Nelle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2022/23), soltanto Ciro Immobile (14) e Domenico Berardi (10) hanno segnato più gol di Lorenzo Colombo (nove, come Riccardo Orsolini) in trasferta tra i giocatori italiani della Serie A.

Tino Anjorin è il primo giocatore inglese a scendere in campo da titolare con la maglia dell’Empoli in un match di Serie A per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Mattia De Sciglio è tornato a giocare un match di Serie A per la prima volta dopo 174 giorni ( cioè da Lazio-Juventus del 30 marzo 2024).