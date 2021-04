Cragno ha il Covid: il Cagliari comunica la positività di un altro reduce della Nazionale

FOCOLAIO AZZURRO

Anche il portiere della squadra sarda ha contratto il virus dopo l'esperienza in azzurro

Un altro reduce dagli impegni internazionali dell'Italia è tornato con il Coronavirus. Il Cagliari ha comunicato la positività al Covid-19 di Alessio Cragno. "Monitorato con attenzione dal suo rientro dagli impegni con la Nazionale italiana, il calciatore ha eseguito un nuovo test diagnostico nella giornata di ieri, domenica 4 aprile, e si trova attualmente in isolamento", si legge nella nota del club sardo.

"Il gruppo squadra ha già iniziato l'isolamento fiduciario domiciliare e si atterrà rigorosamente a quanto previsto dal protocollo", informa ancora il Cagliari aggiungendo di "aver avviato tutte le procedure del caso ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti". Sabato era sceso in campo con il Verona perché gli esiti dei tamponi giovedì e venerdì erano negativi. Il giocatore, una volta tornato a Cagliari, ha seguito tutte le indicazioni precauzionali del club. Allo stadio è andato con la sua auto e non con il pullman della squadra. Ieri il nuovo test. E questa volta l'esito è stato positivo.