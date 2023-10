Cagliari, Ranieri: "Questa squadra ha un cuore immenso. Pavoletti? Come Altafini..."

LE REAZIONI

Di Francesco: "Grandissimi demeriti nostri, però non riesco ancora a credere a quello che ho visto"

Cagliari, che rimonta da 0-3 a 4-3: doppio Pavoletti nel recupero































































© Getty Images 1 di 33 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Cagliari-Frosinone è stata una delle gare più pazze della storia del calcio italiano e ovviamente i sentimenti dei due allenatori sono opposti. "Noi siamo questi, facciamo errori incredibili - ha detto Claudio Ranieri a fine match - però questa squadra ha un cuore immenso e lo sta dimostrando anche in Serie A". Il tecnico del Cagliari si gode Pavoletti: "È un ragazzo d'oro e un professionista serissimo che dà l'esempio in settimana. Lo utilizzo un po' alla Altafini, forse a torto non lo so. Se riuscirò ad allungargli la carriera sarò veramente contento". Incredulo, invece, Di Francesco: "Questa sconfitta è difficile da spiegare, abbiamo creato tanto poi siamo spariti dalla partita gestendo male tutto. Grandissimi demeriti nostri, però non riesco ancora a credere a quello che ho visto. Faccio fatica a giustificarlo".

"Dovevamo stare più stretti, ci hanno infilato bene - ha aggiunto Ranieri ai microfoni di Sky Sport -. Le loro giocate dalla metà campo in avanti ci hanno fatto male, ma la nostra è una squadra che non si arrende mai. Siamo riusciti a girare una partita che sembrava finita. Dobbiamo essere più determinati, per una squadra che deve salvarsi i contrasti sono fondamentali. Bisogna essere più furbi, alla prima disattenzione prendiamo gol".

Il tecnico del Cagliari coccola anche Makoumbou: "È un bellissimo giocatore, ma si specchia ancora un po' nei tocchi. Ci lavoro tutti i giorni, piano piano gli entrerà in testa, è un ragazzo veramente interessante".

Umore diametralmente opposto quello di Di Francesco. "Siamo venuti qui per fare la partita e l'errore più grande che abbiamo commesso è di esserci accontentati, è qualcosa di imperdonabile che mi ha dato veramente fastidio - si è sfogato l'allenatore del Frosinone a Sky Sport -. A volte ci si crogiola sul risultato cercando falli invece di continuare a giocare per segnare un altro gol, questo non deve più accadere".

Soulé unica nota positiva. "Al di là dei gol, avere tanti giovani si paga. Soulé è un po' sparito dopo la doppietta, anche Brescianini dopo il gol doveva essere più attento. Non dobbiamo smettere di giocare, così ci siamo consegnati al Cagliari e l'abbiamo persa. Quei 20' sono stati deleteri, li abbiamo pagati a caro prezzo. Preferirei perdere 4-0 che in questo modo".

PAVOLETTI: "PRESI TRE PUNTI CON UN PO' DI FORTUNA"

Leonardo Pavoletti, l'eroe del Cagliari contro il Frosinone, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la clamorosa vittoria in rimonta: "Ci voleva, abbiamo approcciato bene la partita, oggi sembrava stregata. La gara è stata divertente, con tanti errori, alla fine il nostro cuore è venuto fuori. Oggi abbiamo preso i tre punti con un pizzico di fortuna, deve darci spinta per il resto del campionato. Questa vittoria toglie un po' di ruggine, adesso abbiamo un'altra gara in casa da affrontare al meglio. Vorrei giocare di più anche se capisco che ho la mia età, sento cattiverie gratuite ma me le faccio scivolare addosso. Cagliari è casa mia, lavoriamo per arrivare a questa salvezza che ci meritiamo".

