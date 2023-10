Serie A: Cagliari-Frosinone 4-3, Pavoletti nel recupero completa una pazza rimonta

CAGLIARI-FROSINONE 4-3

Incredibile all'Unipol Domus: i sardi rimontano da 0-3 e conquistano la prima vittoria in campionato grazie a due gol del bomber al 94' e al 96'

Cagliari, che rimonta da 0-3 a 4-3: doppio Pavoletti nel recupero































































Nel lunch-match della 10a giornata di Serie A, pazzesca rimonta del Cagliari che batte 4-3 il Frosinone dopo essere stato sotto 0-3 e conquista la prima vittoria in campionato. La squadra di Di Francesco scappa via con Soulé, autore di una splendida doppietta: al 13' l'argentino di proprietà della Juve apre con un sinistro sul primo palo e al 37' di destro raddoppia dopo un'azione personale. Nella sua gara anche un'ingenuità, quando toglie con la mano un pallone a Deiola: sul dischetto va Mancosu che prende la traversa (30'). Sfortunato il trequartista del Cagliari che al 43' prende di testa anche un palo. Al 49' Brescianini cala il tris con un sinistro chirurgico nell'angolino. Sembra tutto finito, ma nel giro di 4' la squadra di Ranieri si rifà sotto con Oristanio (72') e Makoumbou (76'), prima del folle finale di partita: Pavoletti pareggia di testa al 94' e sigla il gol vittoria al 96'.

LA PARTITA

Una gara che entra nella storia del calcio italiano, perché mai nessuna squadra era stata capace di rimontare e vincere un incontro sotto di tre gol dopo il minuto 70. C'è riuscito il Cagliari di Ranieri che, dopo il miracolo con il Leicester, a 72 anni si regala un'altra impresa straordinaria. Tre punti che fanno rifiatare una squadra con l'acqua alla gola, alla fine di un match che definire pazzesco è riduttivo. E' sotto gli occhi di tutti l'harakiri del Frosinone, in completa gestione per oltre un'ora grazie un grandissimo Soulé, crollato sotto i colpi di Oristanio, Makoumbou e Pavoletti. Cagliari che respira e sale a 6 punti, ciociari che si leccano le ferite e rimangono a 12.

Ranieri, ancora alla caccia della prima vittoria in campionato, conferma 10/11esimi della squadra che ha pareggiato a Salerno: l'unica novità è l'inserimento di Jankto per Oristanio, con il centrocampista ceco trequartista con Mancosu alle spalle dell'unica punta Luvumbo. Qualche cambio, invece, per Di Francesco, che deve fare a meno dello squalificato Mazzitelli: Brescianini vince il ballottaggio con Bourabia. In difesa chance per Lirola e Monterisi, mentre in avanti ci sono Baez e Cuni, con Garritano e Cheddira che si accomodano in panchina. La prima occasione capita sui piedi di quello che sarà uno dei protagonisti della sfida all'Unipol Domus, Matias Soulé, che con il sinistro non sorprende Scuffet (8'). La reazione del Cagliari al 18', con Turati che respinge il destro piazzato di Prati, ma l'azione è viziata da un fuorigioco di Mancosu davanti al portiere. Passano 5' e inizia il Soulé-show: il fantasista argentino intercetta un pallone di Dossena, scambia con Reinier e di sinistro infila il portiere avversario. I sardi non ci stanno e provano a reagire con un colpo di testa di Goldaniga respinto a mani aperte da Turati. Sul prosieguo dell'azione, Soulé commette un'incredibile ingenuità soffiando con una mano il pallone a Deiola. Pairetto non si accorge di nulla, viene richiamato dal Var e assegna il rigore. Sul dischetto si presenta lo specialista Mancosu che spiazza Turati ma il pallone sbatte contro la traversa e Jankto sulla ribattuta di testa conclude a lato (30'). Soulé si fa presto perdonare: al 35' su punizione impegna Scuffet e due minuti dopo trova il raddoppio con un preciso destro dopo un'azione personale. Una giocata splendida per l'ex Juve, che strappa gli applausi anche del corretto pubblico cagliaritano. Prima del riposo, il Cagliari ha un paio di occasioni per rientrare in partita, ma pare non essere proprio giornata: prima Luvumbo vede in area Jankto, piatto di sinistro a lato di poco; poi Turati sbaglia il rilancio e serve inavvertitamente l'attaccante angolano che pesca Mancosu, colpo di testa che si stampa sul palo. Il pomeriggio che sembra stregato dei padroni di casa è sancito dall'infortunio di Nandez, che si stira il flessore della coscia sinistra ed è costretto a uscire per lasciare il campo a Zappa.

Nell'intervallo Ranieri toglie Deiola e si gioca la carta Pavoletti. Il gol di Brescianini al 49', però, sembra mandare i titoli di coda e il Cagliari pare avviato alla settimana sconfitta in campionato. "Il calcio è micidiale" ha detto ieri Allegri dopo la vittoria al 97' contro il Verona e quello che dal 72' accade in Sardegna entra nella storia del calcio italiano: al 72' Oristanio, entrato per Luvumbo, accorcia le distanze con un sinistro a giro nell'angolino, per quello che è il suo primo gol in Serie A. Il Frosinone va in panico e al 76' Barrenechea e Brescianini combinano la frittata, Makoumbou recupera la palla destinata all'ex Milan e fa 2-3 con un preciso destro. Al 78' Pairetto viene ancora salvato dal Var quando assegna un rigore al Cagliari, ma Turati aveva steso Pavoletti ma solo dopo aver colpito il pallone. Il finale è per cuori forti e l'epilogo è davvero incredibile e sorprendente: al 94' Pavoletti di testa (la specialità della casa) fa 3-3 e al 96' da pochi passi firma il poker che vale il sorpasso. Tutto finito? Macché. L'attaccante salva sulla linea e poi in contropiede al 99' Oristanio sbaglia un facile appoggio per quello che sarebbe stato il 5-3.



LE PAGELLE

Pavoletti 9 - La mossa della disperazione di Ranieri che lo inserisce a inizio secondo tempo. L'attaccante entra nella storia del Cagliari con un'incredibile doppietta nel recupero che regala ai suoi il primo successo stagionale. Prima anche l'assist per Oristanio e al 99', per non farsi mancare nulla, anche un salvataggio sulla linea.

Oristanio 7 - Il suo ingresso cambia il volto offensivo del Cagliari. Bello il suo primo gol in Serie A. Nel finale spreca un facile contropiede, ma è anche lui uno degli eroi di giornata.

Mancosu 5,5 - Il trequartista parte bene, ma poi ha sulla coscienza il rigore del possibile 1-1 scagliato contro la traversa. Non è nemmeno fortunato quando allo scadere del primo tempo prende un palo con un preciso colpo di testa.

Dossena 5 - Pomeriggio difficile per il centrale del Cagliari. Da un suo errato appoggio nasce il primo gol di Soulé, poi si fa saltare come un birillo dall'argentino in occasione dello 0-2 e lascia spazio per il tiro a Brescianini nello 0-3. Si riscatta con l'assist di testa per il 4-3 di Pavoletti.

Soulé 7,5 - Mezzo voto in meno per l'ingenuità sul rigore, ma questo pomeriggio è chiaro il motivo del perché il ct dell'Italia Spalletti sia in pressing su di lui. Nel primo tempo è uno spettacolo per gli occhi, con due pregevoli gol e tante altre giocate. Come tutto il Frosinone cala nella ripresa.

Brescianini 6 - Il voto è la via di mezzo tra il bel gol del 3-0 e l'errore in coabitazione con Barrenechea, che riapre una partita che sembrava finita e che per il Frosinone da sogno diventa un incubo in pieno recupero.

IL TABELLINO

CAGLIARI-FROSINONE 4-3

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet 6; Nandez 6 (43' Zappa 6), Goldaniga 6,5, Dossena 5, Augello 6; Deiola 5 (1' st Pavoletti 8,5), Prati 6, Makoumbou 6,5; Jankto 5 (19' st Azzi 6), Mancosu 5,5 (18' st Viola 6,5); Luvumbo 6 (18' st Oristanio 7). A disp.: Radunovic, Hatzidiakos, Wieteska, Obert, Di Pardo, Pereiro, Sulemana, Lapadula, Petagna. Shomurodov. All.: Ranieri 6,5

Frosinone (4-2-3-1): Turati 6; Lirola 6 (29' st Oyono 5), Romagnoli 5, Monterisi 6 , Marchizza 5,5; Brescianini 6 (35' st Okoli 5), Barrenechea 5; Soulé 7,5, Reinier 6,5 (29' st Bourabia 5,5), Baez 6 (11' st Garritano 5); Cuni 6 (11' st Cheddira 5). A disp.: Frattali, Cerofolini, Lulic, Kvernadze, Kaio Jorge, Caso, Bidaoui, Ibrahimovic. All.: Di Francesco 5,5

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 23' e 37' Soulé (F), 4' st Brescianini (F), 27' st Oristanio (C), 31' st Makoumbou (C), 49' st e 51' st Pavoletti (C)

Ammoniti: Romagnoli (F), Prati (C), Bourabia (F), Okoli (F) ,Marchizza (F)

Espulsi: -

Note: Al 30' Mancosu (C) calcia contro la traversa un rigore

LE STATISTICHE

• Il Cagliari è la prima squadra nella storia della Serie A capace di vincere un incontro con tre gol di svantaggio al 70° minuto di gioco.

• Prima di Leonardo Pavoletti, l’ultimo giocatore capace di segnare due gol al 90° minuto di gioco in Serie A era stato Fabio Quagliarella, il 30 dicembre 2017 con la Sampdoria contro la SPAL.

• Solo Jude Bellingham (giugno 2003) è più giovane di Matías Soulé (aprile 2003) tra i giocatori che hanno segnato almeno cinque gol in stagione nei cinque grandi campionati europei.

• Matías Soulé è il primo giocatore del Frosinone capace di segnare più di tre gol nelle prime 10 gare stagionali dei ciociari in Serie A (cinque centri per lui).

• Matias Soulé è diventato il primo giocatore capace di segnare in tre presenze consecutive con il Frosinone in Serie A.

• Matías Soulé è il primo giocatore del Frosinone ha segnato un gol e commesso un fallo da rigore in un singolo incontro di Serie A.

• Reinier è il terzo giocatore del Frosinone capace di servire due assist in un singolo incontro di Serie A, dopo Federico Dionisi (contro il Carpi nell’ottobre 2015) e Andrea Beghetto (contro il Bologna nel gennaio 2019).

• Prima di Gabriele Oristanio, l’ultimo giocatore a segno da subentrato in Serie A con il Cagliari prima di compiere 22 anni era stato Han Kwang-Song, contro il Torino il 9 aprile 2017.

• Prima di Antoine Makoumbou, l'ultimo giocatore del Congo a segnare in Serie A era stato Dominique Malonga, contro il Cagliari con il Cesena nel maggio 2011.

• Marco Mancosu ha sbagliato tre degli ultimi quattro rigori calciati in Serie A, dopo che aveva trasformato tutti gli otto precedenti.

• Marco Brescianini ha trovato la rete con il suo primo tiro nello specchio effettuato in Serie A (sesto tentativo totale).

• Leonardo Pavoletti ha tagliato il traguardo delle 200 presenze in Serie A – 69 di queste sono arrivate da subentrato, tra cui quella odierna.