Cagliari, Pisacane: "Con la Cremonese una finalissima"

Il Cagliari ci ha provato con il ritiro: "È servito perché quando ci sono dei problemi - ha osservato Pisacane - è sensato stare insieme e rimanere uniti. Questo non significa che anche nell'ultima partita non si sia dato il massimo per ottenere dei punti. No, significa che questo non è bastato. E allora giusto stare insieme per ricompattarci".