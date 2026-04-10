Torino, D'Aversa: "Vicinanza alla famiglia di Ismael"

Alla vigilia della sfida contro il Verona, il tecnico granata Roberto D'Aversa ha preso la parola per mandare un messaggio di conforto alla famiglia Pistis. "Prima di rispondere alle vostre domande, mi premeva fare un saluto ai genitori dei Ismael - ha dichiarato l'allenatore, ricordando il baby granata scomparso in un tragico incidente stradale avvenuto il giorno di Pasqua - non possiamo immaginare come ci si possa sentire quando si perde un figlio di 8 anni: voglio mostrare vicinanza da parte mia, della squadra e del club".