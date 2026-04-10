Inter, nuovo stop muscolare per Lautaro Martinez: salta sicuramente il Como, i dettagli

Nuovo stop per Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter, tornato titolare domenica contro la Roma, è costretto nuovamente ai box: per lui risentimento muscolare al polpaccio. L'ex Racing, autore di una doppietta con i giallorossi, salterà almeno la partita col Como in programma domenica sera (ore 20.45) al Sinigaglia. "Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano - si legge nella nota pubblicata dall'Inter -. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni".