Inter, nuovo stop muscolare per Lautaro Martinez: salta sicuramente il Como, i dettagli

10 Apr 2026 - 15:36
© ansa

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Nuovo stop per Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter, tornato titolare domenica contro la Roma, è costretto nuovamente ai box: per lui risentimento muscolare al polpaccio. L'ex Racing, autore di una doppietta con i giallorossi, salterà almeno la partita col Como in programma domenica sera (ore 20.45) al Sinigaglia. "Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano - si legge nella nota pubblicata dall'Inter -. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni".

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