Cuneo, Giulianova calcio su presunto stupro Bra: "Confronto con calciatore"
La società Giulianova Calcio 1924 "prende atto delle notizie diffuse in queste ore dagli organi di stampa nazionali riguardanti il proprio tesserato Fausto Perseu. Nel rispetto della estrema delicatezza della vicenda e della indiscussa gravità delle tematiche coinvolte, la società intende esprimere con assoluta fermezza la propria totale condanna verso ogni forma di violenza, in qualsiasi contesto e sotto qualsiasi forma essa si manifesti e, maggiormente, quella sulle donne, che rappresenta una ferita inaccettabile e vergognosa per l'intera comunità civile".
Così in una nota il club abruzzese in merito al caso giudiziario che sarebbe accaduto il 30 maggio dello scorso anno, secondo l'accusa di una studentessa universitaria che ha denunciato uno stupro di gruppo a seguito della festa di promozione del Bra in serie C.
"Allo stesso tempo, Giulianova Calcio 1924 ribadisce che l'accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità è di esclusiva competenza della Magistratura, alla quale va, come sempre, la massima fiducia. In questa fase, ogni valutazione deve necessariamente attenersi al rispetto delle procedure e delle garanzie previste dal nostro ordinamento. La società, nel pieno rispetto dei principi sopra richiamati, ha già avviato un confronto interno con il calciatore al fine di valutare soprattutto il suo attuale stato psicologico e personale. All'esito di tale percorso, verranno assunte con serenità e senso di responsabilità e di comune intesa con il tesserato, le decisioni ritenute più opportune. Giulianova Calcio 1924 continuerà a operare nel rispetto dei valori sportivi, etici e sociali che da sempre ne contraddistinguono l'attività", conclude la nota.