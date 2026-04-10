Cuneo, Giulianova calcio su presunto stupro Bra: "Confronto con calciatore"

10 Apr 2026 - 16:00

La società Giulianova Calcio 1924 "prende atto delle notizie diffuse in queste ore dagli organi di stampa nazionali riguardanti il proprio tesserato Fausto Perseu. Nel rispetto della estrema delicatezza della vicenda e della indiscussa gravità delle tematiche coinvolte, la società intende esprimere con assoluta fermezza la propria totale condanna verso ogni forma di violenza, in qualsiasi contesto e sotto qualsiasi forma essa si manifesti e, maggiormente, quella sulle donne, che rappresenta una ferita inaccettabile e vergognosa per l'intera comunità civile".

Così in una nota il club abruzzese in merito al caso giudiziario che sarebbe accaduto il 30 maggio dello scorso anno, secondo l'accusa di una studentessa universitaria che ha denunciato uno stupro di gruppo a seguito della festa di promozione del Bra in serie C.

"Allo stesso tempo, Giulianova Calcio 1924 ribadisce che l'accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità è di esclusiva competenza della Magistratura, alla quale va, come sempre, la massima fiducia. In questa fase, ogni valutazione deve necessariamente attenersi al rispetto delle procedure e delle garanzie previste dal nostro ordinamento. La società, nel pieno rispetto dei principi sopra richiamati, ha già avviato un confronto interno con il calciatore al fine di valutare soprattutto il suo attuale stato psicologico e personale. All'esito di tale percorso, verranno assunte con serenità e senso di responsabilità e di comune intesa con il tesserato, le decisioni ritenute più opportune. Giulianova Calcio 1924 continuerà a operare nel rispetto dei valori sportivi, etici e sociali che da sempre ne contraddistinguono l'attività", conclude la nota. 

Ultimi video

02:01
Napoli crede al miracolo

Napoli crede nel miracolo

02:37
CLIP DISCORSO SPALLETTI ALLA SQUADRA RINNOVO (UFFICIALE) 10/04 SRV

Così Spalletti ha annunciato il rinnovo alla squadra: "Fuori dai c... e alleniamoci" VIDEO

01:08
DICH GIAMPAOLO PRE CAGLIARI 10/4 DICH

Cremonese, Giampaolo verso il Cagliari: "Adesso ogni gara è uno spartiacque"

01:42
Mariani al Mondiale

Mariani al Mondiale

02:22
Fabregas segreto: 3 cose che odia e ama fuori dal calcio

Fabregas segreto: 3 cose che odia e ama fuori dal calcio

01:46
Barça, rabbia e proteste

Barça, rabbia e proteste

01:50
Trevisani: "Rinnovo Spalletti, la scelta migliore dell'era Comolli"

Trevisani: "Rinnovo Spalletti, la scelta migliore dell'era Comolli"

03:48
Raimondi: "Lewandowski-Milan, primi contatti"

Raimondi: "Lewandowski-Milan, primi contatti"

01:23
Ferrero: "Rinnovo Spalletti a un passo, a Bergamo vietato sbagliare"

Ferrero: "Rinnovo Spalletti a un passo, a Bergamo vietato sbagliare"

02:02
Trevisani: "Il calcio italiano è in difficoltà, non siamo competitivi"

Trevisani: "Il calcio italiano è in difficoltà, non siamo competitivi"

01:42
Serie A, che giornata!

Serie A, una giornata decisiva

00:59
Allegri e gli attaccanti

I dubbi in attacco di Max

01:01
Allegri e il modulo

Allegri, si cambia modulo?

02:29
Palladino e la Juventus

Palladino-Juve: amici contro

02:14
Milan e il sogno Lewa

Milan, il sogno Lewa

02:01
Napoli crede al miracolo

Napoli crede nel miracolo

I più visti di Calcio

Landoni: "Conte in Nazionale, De Laurentiis lo libererà se…"

Landoni: "Conte in Nazionale, De Laurentiis lo libererà se…"

Juve alla "McKennie"

Juve alla "McKennie"

SRV PERSONAGGIO LUCESCU AGGIORNATO STOP

Addio a Mircea Lucescu, il nostro ricordo

Lucescu, una vita di trionfi

Spalletti: "Di Gregorio si è ripreso la titolarità, rinnovo? Penso solo all'Atalanta"

Spalletti: "Di Gregorio si è ripreso la titolarità, rinnovo? Penso solo all'Atalanta"

Rivoluzione Marsiglia, nuovo logo dopo 22 anni

Rivoluzione Marsiglia, nuovo logo dopo 22 anni

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:37
Nasce l'associazione allenatori e calciatori, il leader è Beppe Dossena
16:00
Cuneo, Giulianova calcio su presunto stupro Bra: "Confronto con calciatore"
15:46
Torino, D'Aversa: "Vicinanza alla famiglia di Ismael"
15:36
Inter, nuovo stop muscolare per Lautaro Martinez: salta sicuramente il Como, i dettagli
15:35
Cagliari, Pisacane: "Con la Cremonese una finalissima"