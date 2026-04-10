Cuneo, Giulianova calcio su presunto stupro Bra: "Confronto con calciatore"

"Allo stesso tempo, Giulianova Calcio 1924 ribadisce che l'accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità è di esclusiva competenza della Magistratura, alla quale va, come sempre, la massima fiducia. In questa fase, ogni valutazione deve necessariamente attenersi al rispetto delle procedure e delle garanzie previste dal nostro ordinamento. La società, nel pieno rispetto dei principi sopra richiamati, ha già avviato un confronto interno con il calciatore al fine di valutare soprattutto il suo attuale stato psicologico e personale. All'esito di tale percorso, verranno assunte con serenità e senso di responsabilità e di comune intesa con il tesserato, le decisioni ritenute più opportune. Giulianova Calcio 1924 continuerà a operare nel rispetto dei valori sportivi, etici e sociali che da sempre ne contraddistinguono l'attività", conclude la nota.