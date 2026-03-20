Serie A, le pagelle di Napoli-Cagliari: McTominay decisivo, sprazzi di De Bruyne, Højlund si nasconde
Lo scozzese segna un gol importantissimo, il belga sta tornando. Bene Beukema-Buongiorno
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LE PAGELLE DEL NAPOLI
Milinkovic-Savic 6,5 - Pochi interventi ma importanti, bravo nelle uscite e quando si tratta di impostare.
Buongiorno 6,5 - Altra buona prova, e in avvio ha il merito di contribuire al gol decisivo.
Beukema 6,5 - Nessun problema nei duelli con Esposito e Folorunsho.
Olivera 5,5 - Rischia troppo in fase di uscita e deve pure contenersi per via di un giallo nel primo tempo.
Politano 6,5 - Tra i più pericolosi, solo Caprile gli nega più volte il gol.
Lobotka 6 - Bravo a dettare i tempi, poi al 55' esce per Alisson Santos.
Gilmour 5,5 - Il meno positivo tra i centrocampisti di Conte: sbaglia un po' troppo e non è propositivo.
Gutiérrez 6 - Bene soprattutto quando si tratta di attaccare, rischia qualcosa in più nella sua metà campo.
McTominay 7 - Ancora in gol contro il Cagliari, come nella partita Scudetto. Segna e poi primeggia in mezzo.
De Bruyne 6,5 - Pian piano iniziano a rivedersi sprazzi di giocate del vecchio KDB.
Højlund 5,5 - Si vede poco, in parte preso in consegna da Mina. Meglio quando deve mettersi a disposizione della squadra.
Alisson Santos 6,5 - Come spesso capita, entra per spaccare la partita. Buoni numeri e accelerazioni.
Spinazzola 6 - Fa rifiatare Politano e aiuta a portare a casa il risultato.
Anguissa 6 - Altri importanti minuti messi nelle gambe.
Juan Jesus sv - Entra quando manca davvero poco alla fine del match. Aiuta a contenere il tentativo di pari del Cagliari.
LE PAGELLE DEL CAGLIARI
Cagliari (3-5-2): Caprile 6,5; Zé Pedro 5,5, Mina 6, Dossena 6; Palestra 6, Adopo 5,5, Gaetano 6, Sulemana 5,5, Rodriguez 5,5; Esposito 5,5, Folorunsho 5,5, Kilicsoy 6, Deiola 6, Mendy 6,5, Trepy sv, Raterink sv.