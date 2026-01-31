Serie A: sprofondo Verona, il Cagliari domina e cala il poker

LE STATISTICHE

Il Cagliari ha vinto una partita di Serie A con quattro gol di scarto per la prima volta da aprile 2017 (4-0 vs Chievo).

Il Cagliari ha vinto due sfide consecutive in casa in Serie A per la prima volta da ottobre-novembre 2023 con Claudio Ranieri, mentre con annesso clean sheet non ci riusciva da aprile 2017.

Tra i giocatori nella loro stagione d'esordio assoluto in Serie A, Semih Kiliçsoy (quattro) è il primo giocatore del Cagliari a segnare almeno quattro centri nelle prime 23 giornate di campionato da Marco Sau, nel 2012/13 (otto in quell'occasione).

Da inizio dicembre, Sebastiano Esposito è il giocatore che ha fornito più assist in Serie A (quattro).

Il Cagliari ha vinto tre partite di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2021 (con Leonardo Semplici in panchina).

L'Hellas Verona ha raccolto 14 punti in questo campionato; eguagliato il suo peggior risultato ottenuto dopo 23 gare stagionali di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (14 nel 2015/16, torneo chiuso in 20ª posizione).

Luca Mazzitelli ha partecipato a quattro gol in questa Serie A (2G+2A), solo nel 2023/24 (cinque) è stato coinvolto in più reti in una singola edizione del torneo.

Ibrahim Sulemana ha realizzato due dei suoi cinque gol in Serie A contro l’Hellas Verona, la squadra contro cui ha segnato più reti nella massima serie.

Riyad Idrissi ha realizzato entrambi i suoi due gol in Serie A contro l’Hellas Verona (uno anche all’andata).

Sandi Lovric è il primo calciatore che ha giocato a favore di una squadra cinque giorni dopo averci giocato contro in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria.

Adam Obert ha fornito due assist in questa Serie A (21 presenze), uno in più rispetto allo scorso campionato (sempre in 21 partite).

Amin Sarr è il primo giocatore dell’Hellas Verona ad essere espulso in una partita di Serie A da Ondrej Duda nel maggio 2025 (vs l’Empoli).