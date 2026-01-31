Serie A: sprofondo Verona, il Cagliari domina e cala il poker

© IPA
Gli scaligeri perdono 4-0 in trasferta, restando ultimissimi. Zanetti ora rischia l'esonero, Pisacane sogna
La 23a giornata della Serie A, probabilmente, finirà col sancire l'esonero di Paolo Zanetti e il cambio in panchina dell'Hellas Verona. Gli scaligeri infatti non si limitano a fallire lo scontro diretto della speranza contro il Cagliari, ma subiscono un durissimo 4-0 che complica ulteriormente la lotta-salvezza dell'ultima in classifica (14 punti). Il match si mette malissimo nel primo tempo, con la rete di Mazzitelli (35') e la sforbiciata di Kılıçsoy (48' pt), e prosegue anche peggio nella ripresa. L'espulsione di Sarr (51') fa uscire definitivamente dal match l'Hellas, che affonda nel finale subendo il poker: in gol Sulemana (84') e Idrissi (90'), senza opposizione. Zanetti rischia grosso, mentre Pisacane sogna: con 28 punti e tre vittorie consecutive, il Cagliari è vicino ad uscire dalla zona-salvezza.
IL TABELLINO
CAGLIARI-HELLAS VERONA 4-0
CAGLIARI (3-5-2) - Caprile 6.5; Zé Pedro 6, Mina 6, Luperto 6.5; Palestra 7 (41' st Zappa 6), Adopo 6.5, Gaetano 6, Mazzitelli 7 (22' st Sulemana 6.5), Obert 6 (34' st Idrissi 6.5); Kılıçsoy 7 (22' st Borrelli 6), Esposito 6.5 (41' st Pavoletti sv). A disposizione: Sherri, Ciocci, Deiola, Rodriguez, Dossena, Liteta, Trepy, Luvumbo, Albarracin. All. Pisacane.
HELLAS VERONA (3-5-2) - Perilli 6.5; Slotsager 5, Nelsson 4.5, Valentini 4.5; Lirola 5.5 (12' st Mosquera 5.5), Harroui 5 (12' st Al-Musrati 5), Gagliardini 6 (28' Lovric 5.5 [37' st Niasse sv]), Bernede 5 (12' st Suat Serdar 5.5), Frese 4.5; Sarr 4, Orban 4.5. A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Bradaric, Ebosse, Isaac, Cham. All. Zanetti.
Arbitro: Bonacina.
Marcatori: 35' Mazzitelli (C), 48' pt Kılıçsoy (C), 39' st Sulemana (C), 45' st Idrissi (C).
Note: espulso Sarr (V) al 6' st per doppia ammonizione.
LE STATISTICHE
Il Cagliari ha vinto una partita di Serie A con quattro gol di scarto per la prima volta da aprile 2017 (4-0 vs Chievo).
Il Cagliari ha vinto due sfide consecutive in casa in Serie A per la prima volta da ottobre-novembre 2023 con Claudio Ranieri, mentre con annesso clean sheet non ci riusciva da aprile 2017.
Tra i giocatori nella loro stagione d'esordio assoluto in Serie A, Semih Kiliçsoy (quattro) è il primo giocatore del Cagliari a segnare almeno quattro centri nelle prime 23 giornate di campionato da Marco Sau, nel 2012/13 (otto in quell'occasione).
Da inizio dicembre, Sebastiano Esposito è il giocatore che ha fornito più assist in Serie A (quattro).
Il Cagliari ha vinto tre partite di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2021 (con Leonardo Semplici in panchina).
L'Hellas Verona ha raccolto 14 punti in questo campionato; eguagliato il suo peggior risultato ottenuto dopo 23 gare stagionali di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (14 nel 2015/16, torneo chiuso in 20ª posizione).
Luca Mazzitelli ha partecipato a quattro gol in questa Serie A (2G+2A), solo nel 2023/24 (cinque) è stato coinvolto in più reti in una singola edizione del torneo.
Ibrahim Sulemana ha realizzato due dei suoi cinque gol in Serie A contro l’Hellas Verona, la squadra contro cui ha segnato più reti nella massima serie.
Riyad Idrissi ha realizzato entrambi i suoi due gol in Serie A contro l’Hellas Verona (uno anche all’andata).
Sandi Lovric è il primo calciatore che ha giocato a favore di una squadra cinque giorni dopo averci giocato contro in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria.
Adam Obert ha fornito due assist in questa Serie A (21 presenze), uno in più rispetto allo scorso campionato (sempre in 21 partite).
Amin Sarr è il primo giocatore dell’Hellas Verona ad essere espulso in una partita di Serie A da Ondrej Duda nel maggio 2025 (vs l’Empoli).