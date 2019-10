Cagliari, Nainggolan: "Dedico il gol a mia moglie"

Quando Radja Nainggolan ha scelto (nuovamente) Cagliari dopo aver saputo di dover lasciare l'Inter, lo ha fatto per una scelta di cuore: non solo per tornare nella squadra che lo aveva lanciato ad alti livelli ma anche per la moglie. Claudia Lai sta combattendo da mesi contro un tumore e farlo respirando aria di casa può darle una spinta in più, non stupisce dunque la dedica di cuore del Ninja dopo il gol alla Spal: "È per mia moglie, è un periodo particolare per lei".