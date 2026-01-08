Logo SportMediaset

IL PERSONAGGIO

Cagliari, la serata da sogno di Yael Trepy: "Ci ho sempre creduto"

Il 19enne attaccante francese debutta e segna il gol del pareggio contro la Cremonese

08 Gen 2026 - 20:55
Per Yael Trepy la serata dell'8 gennaio 2026 sarà da ricordare per sempre. A 19 anni e 233 giorni è diventato il più giovane giocatore a trovare la rete con la maglia del Cagliari in Serie A da Daniele Ragatzu (19 anni e 166 giorni il 6 marzo 2011 contro il Bologna). Il suo gol, che è valso il pareggio in rimonta in casa della Cremonese, è arrivato nel match del debutto nel massimo campionato. Insomma, un esordio da sogno. "Una serata da sogno, sì. Speravo in questo e lo sogno sempre, l'ho sempre sognato. Cosa posso dire? Che ci ho sempre creduto. Ho sempre creduto che la partita poteva ribaltarsi e che con il mio contributo siamo riusciti a recuperare questo gran punto che ci serve tanto, perché ci dobbiamo salvare. L'emozione, certo, con i tifosi, con la squadra, la fiducia che mi hanno dato tutti e vi ringrazio tutti", ha detto il 19enne attaccante francese proveniente dalla Primavera del club sardo.

"Mi sono presentato così perché io ci tengo tanto a questa maglia, a questo scudetto e voglio che andiamo il più lontano possibile insieme. So che la strada è lunga ma andiamo per tutta la nostra terra, i nostri tifosi e tutti quelli che tifano Cagliari", ha aggiunto.

Su Pisacane: "Mi aiuta molto perché comunque venendo dalla Primavera non è tanto facile integrarsi in un gruppo di prima squadra. Come mi conosceva già, sapeva le qualità e anche i difetti che avevo e lo ringrazio tanto stasera di avermi fatto l'esordio e che poteva contare su di me".

