Cagliari, la serata da sogno di Yael Trepy: "Ci ho sempre creduto"

Per Yael Trepy la serata dell'8 gennaio 2026 sarà da ricordare per sempre. A 19 anni e 233 giorni è diventato il più giovane giocatore a trovare la rete con la maglia del Cagliari in Serie A da Daniele Ragatzu (19 anni e 166 giorni il 6 marzo 2011 contro il Bologna). Il suo gol, che è valso il pareggio in rimonta in casa della Cremonese, è arrivato nel match del debutto nel massimo campionato. Insomma, un esordio da sogno. "Una serata da sogno, sì. Speravo in questo e lo sogno sempre, l'ho sempre sognato. Cosa posso dire? Che ci ho sempre creduto. Ho sempre creduto che la partita poteva ribaltarsi e che con il mio contributo siamo riusciti a recuperare questo gran punto che ci serve tanto, perché ci dobbiamo salvare. L'emozione, certo, con i tifosi, con la squadra, la fiducia che mi hanno dato tutti e vi ringrazio tutti", ha detto il 19enne attaccante francese proveniente dalla Primavera del club sardo.