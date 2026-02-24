Inter, Barella: "Preso gol su un errore individuale, capita. L'obiettivo da sempre è lo scudetto"

24 Feb 2026 - 23:52
Al termine della sfida con il Bodo/Glimt, Nicolò Barella ha analizzato così la partita a Sky Sport: "Non penso che il Bodo ci abbia messo in grande difficoltà. Abbiamo preso gol su errore individuale, può succedere. È capitato a Manuel, altre volte è capitato a me. Dovevamo sbloccarla e non siamo riusciti, complimenti al Bodo. Sono stati bravi loro. Questo è il calcio, il calcio è anche che non finisci nelle prime 8 per un rigore al 90' e ti devi fare due partite in più e la trasferta a Bodo. L'obiettivo è lo scudetto da inizio anno, non solo ora che siamo a +10". 

