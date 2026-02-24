Bodo, Hauge: "Serata fantastica, orgogliosi di questo percorso"

Jens Petter Hauge è stato uno dei grandi protagonisti del successo del Bodo/Glimt a San Siro, che è costato all'Inter l'eliminazione dalla Champions League "Per noi sono state due partite incredibili, sapevamo che sarebbero state dure contro una squadra fantastica. Il mio futuro? Ora sono molto contento a Bodo, abbiamo molta fiducia nel progetto e lo stiamo dimostrando anche in Champions League. Siamo una squadra composta da tanti giocatori locali, questo percorso ci rende orgogliosi. Lavoriamo tanto l'uno per l'altro, stasera è stata una serata fantastica", ha detto l'ex milanista a Sky.