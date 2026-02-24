Champions: Inter sotto col Bodo, San Siro inizia a svuotarsi

Il raddoppio del Bodo/Glimt a San Siro contro l'Inter, che porta i norvegesi sul 2-0 a poco meno di 20' dalla sfida oltre che a un passo dagli ottavi di finale di Champions League, ha avuto una reazione immediata da parte di molti tifosi interisti. Al momento del secondo gol segnato da Ejven, infatti, in molti hanno lasciato il proprio posto sugli spalti, dirigendosi verso l'uscita del Meazza. E qualcuno, al momento del gol dell'1-2 di Bastoni, ha cercato di risalire in tribuna, senza però poterlo fare.