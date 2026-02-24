Bodo, Knutsen applaude i suoi: "Serata fantastica, non so quanto lontano possiamo arrivare"

Kjetil Knutsen, allenatore del Bodo/Glimt, ha parlato in conferenza stampa dopo la storica qualificazione agli ottavi di Champions League: "Serata fantastica, non so quanto lontano possiamo arrivare, ma parliamo sempre di quello che possiamo fare. Ora dobbiamo sempre fare le cose alla nostra maniera. Abbiamo sofferto, io però rappresento tutto il club e insieme abbiamo scritto la storia del calcio norvegese. Il lavoro di squadra ci ha aiutato".