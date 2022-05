Cagliari ancora ko, Mazzarri è in bilico: pronto a tornare Semplici

LOTTA SALVEZZA

Rossoblù sempre più a rischio retrocessione dopo il ko col Verona, lunedì la Salernitana può agganciare il quart'ultimo posto

Dopo quello di Paolo Zanetti un altro esonero a sorpresa potrebbe stravolgere la lotta per non retrocedere, sempre più infuocata dopo i risultati degli anticipi. La sconfitta casalinga con il Verona ha messo infatti in bilico la panchina di Walter Mazzarri e in casa Cagliari sono ore di riflessione. La settima sconfitta nelle ultime otto gare ha ridotto soltanto a tre i punti che separano i rossoblù dal terz'ultimo posto della Salernitana, che lunedì giocherà a Bergamo con l'Atalanta: un vantaggio che non lascia tranquilla la dirigenza dei sardi (soprattutto visto lo scontro diretto coi granata), che in queste ore riflette sulla posizione del tecnico toscano.

La dirigenza vuole capire se la squadra è ancora allineata con Mazzarri perché nelle ultime tre giornate il Cagliari, oltre alla gara contro la Salernitana, giocherà anche l'altro scontro diretto col Venezia e la partita contro l'Inter che lotta per lo scudetto. I prossimi giorni saranno decisivi e in caso di esonero, secondo Cagliarinews24, non sarebbe assolutamente da escludere il ritorno in panchina di Leonardo Semplici (ancora sotto contratto con il club rossoblù), che già nella scorsa stagione aveva raggiunto l’impresa salvezza quando tutto sembrava ormai finito.

Detto del calendario del Cagliari, è importante anche vedere quello delle altre tre squadre impegnate nella lotta salvezza, da cui la Sampdoria sembra essersi tirata fuori raggiungendo lo Spezia a quota 33 punti con la parata di Audero che potrebbe aver condannato il Genoa alla Serie B. La squadra di Blessin infatti, al penultimo posto a meno 6 dal Cagliari, nelle ultime gare affronterà la Juve, il Napoli e il Bologna e sembra ormai condannata come il Venezia, ultimo a 22 punti anche se con la gara con la Salernitana da recuperare.

Proprio la squadra di Nicola, che è a -3 ma deve recuperare una partita e gioca lunedì sera a Bergamo, sembra essere la minaccia più grande per il Cagliari, che sfiderà nella gara dell'8 maggio in quello che si preannuncia come un vero e proprio spareggio salvezza. Ci sarà ancora Walter Mazzarri sulla panchina dei rossoblù?

