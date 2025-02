Serie A, Cagliari-Lazio 1-2: Zaccagni e Castellanos valgono il ritorno al quarto posto

La Lazio è diventata la 19ª avversaria contro cui Roberto Piccoli ha trovato il gol in Serie A (su un totale di 19 reti). Dalla sua prima rete nel massimo campionato (20 dicembre 2020), il classe 2001 è il giocatore più giovane con almeno un gol contro un minimo di 19 avversari differenti (19 appunto).

Settimo gol nel campionato in corso per Mattia Zaccagni (in 20 presenze), uno in più dei sei realizzati nella scorsa Serie A (ma in 28 partite).

Quinto gol in trasferta nel campionato in corso per Valentín Castellanos e in questa Serie A solo Mateo Retegui (otto), Sebastiano Esposito (sette) e Lautaro Martínez (sei) contano più centri fuori casa.

Sesto gol in questa Serie A per Roberto Piccoli: la stagione in corso diventa così la migliore, dal punto di vista realizzativo, per l’attaccante che non aveva mai superato cinque marcature in una singolo massimo campionato prima di quello in corso.

Elseid Hysaj ha servito due assist nelle ultime due partite in Serie A (vs Fiorentina e Cagliari) e non faceva registrare almeno una partecipazione al gol in due gare consecutive del massimo campionato dal luglio 2020 (gol vs Sassuolo e assist vs Udinese).

Il Cagliari ha subito 17 gol (come il Venezia) nel corso dei primi tempi in questa Serie A e nel campionato in corso, solo Hellas Verona (31) e Monza (19) hanno fatto peggio nelle prime frazioni.

La Lazio ha segnato con l’unico tiro nello specchio tentato nel corso del primo tempo (quattro conclusioni totali).

150ª presenza in Serie A per Alessandro Deiola (tra Cagliari, Lecce, Parma e Spezia).

La Lazio è imbattuta da 20 gare di Serie A (17V, 3N) contro il Cagliari e non aveva mai registrato una serie altrettanto lunga senza sconfitte contro una singola avversaria nella sua storia nella competizione (era arrivata a 19 contro l’Inter, tra il 1996 e il 2005).

Il Cagliari non trova il successo da 20 partite contro la Lazio in Serie A (3N, 17P) e solo contro il Milan ha registrato una serie più lunga senza vittorie (26 gare consecutive tra il 1999 e il 2017) contro un singolo avversario nel massimo campionato.