Serie A, Cagliari-Verona 1-2: decidono Barak e Caprari, Mazzarri trema

CAGLIARI-VERONA 1-2

L'Hellas fa il colpaccio all'Unipol Domus, inutile la punizione capolavoro di Joao Pedro: sardi a +3 sulla Salernitana terzultima, ma con due partite in più

L'Hellas Verona fa il colpaccio e batte il Cagliari nella trentacinquesima giornata di Serie A. All'Unipol Domus, decidono i gol nel primo tempo di Barak (8') e Caprari (44'): inutile la punizione all'incrocio di Joao Pedro al 57'. Questa sconfitta aggrava ulteriormente la posizione di classifica dei sardi, quartultimi a +3 sulla Salernitana che, però, ha due partite in meno. I gialloblù di Tudor, invece, salgono a 52 punti. Getty Images

LA PARTITA

Piove sul bagnato in casa Cagliari: i rossoblù, chiamati a non fallire l'impegno interno contro il Verona, perdono 2-1 e ora vedono sempre più vicino lo spettro del terzultimo posto, mentre l'Hellas si conferma squadra disposta a non fare sconti a nessuno in questo finale di Serie A. All'Unipol Domus, passano poco più di 7 minuti e i gialloblù sono già in vantaggio: Simeone va via sulla destra e mette al centro per Barak, che da pochi passi non sbaglia firmando l'1-0 per gli uomini di Tudor, squalificato e sostituito da Bocchetti. I sardi provano a rispondere sui calci da fermo, con la punizione di Marin di poco alta sopra la traversa, colpita pochi istanti dopo da Altare con Montipò bravo a recuperare il tempo e mandare il pallone sul legno. La formazione di Mazzarri domina e centra un'altra traversa con il destro in area di Keita sul quale è nuovamente decisivo il portiere gialloblù, ma al 44' arriva il raddoppio: Caprari controlla il lancio di Ilic, entra in area e con il destro batte Cragno per il 2-0 dell'Hellas.

Il doppio svantaggio costringe Mazzarri a stravolgere il Cagliari: nel giro di 5 minuti a inizio ripresa, il tecnico dei padroni di casa inserisce Pavoletti, Carboni, Nandez e Rog al posto di Keita, Goldaniga, Marin e Deiola. Al 57', i rossoblù accorciano le distanze con la super punizione di Joao Pedro, che mette il pallone sotto l'incrocio dei pali e firma l'1-2. Ci si aspetta una squadra all'assalto, invece è Simeone, in due circostanze, a sfiorare la rete per chiudere ufficialmente i giochi. Il forcing finale non premia il Cagliari, che perde 2-1 e ora trema: la Salernitana è a -3 ma con due partite in meno e con lo scontro diretto da giocare all'Arechi nel prossimo turno. Il Verona, invece, sale a 52 punti e manda un messaggio al Milan in chiave lotta allo scudetto: la squadra di Tudor non regalerà nulla a nessuno.

LE PAGELLE

Lovato 5 - Sale tardi sul lancio di Ilic per Caprari e tiene in gioco l'ex Sampdoria, favorendo il raddoppio ospite.

Rog 6,5 - Entra e cambia volto al Cagliari, dando intensità e procurandosi la punizione dell'illusione sarda.

Joao Pedro 6,5 - Rimette in partita i suoi con una splendida punizione, ha anche diverse occasioni per completare l'aggancio.

Montipò 6,5 - Mette anche lui i guanti sulla vittoria: tocca il pallone su entrambe le traverse colpite dal Cagliari.

Barak 7 - Gli bastano 8 minuti per sbloccare il risultato, poi l'ammonizione lo condiziona un po': ma la sua è un'ottima prestazione.

Caprari 7 - Scatta sul filo del fuorigioco e trova una grande giocata individuale che, ai punti, vale il successo all'Unipol Domus.

IL TABELLINO

CAGLIARI-VERONA 1-2

Cagliari (3-5-2): Cragno 6; Goldaniga 5 (5' st Carboni 6), Lovato 5, Altare 6; Bellanova 6 (30' st Pereiro 6), Deiola 5,5 (1' st Rog 6,5), Grassi 6, Marin 5 (1' st Nandez 5,5), Dalbert 5,5; Joao Pedro 6,5, Keita 6 (5' st Pavoletti 5,5). A disp.: Radunovic, Baselli, Strootman, Lykogiannis, Ceppitelli, Zappa, Walukiewicz. All.: Mazzarri 5,5

Verona (3-4-2-1): Montipò 6,5; Tameze 6,5, Casale 6, Ceccherini 6 (28' st Sutalo 6); Faraoni 6,5, Hongla 5,5 (20' st Gunter 6), Ilic 6,5 (20' st Veloso 6), Depaoli 6; Barak 7 (20' st Lasagna 6), Caprari 7 (38' st Retsos); Simeone 6,5. A disp.: Chiesa, Boseggia, Lazovic, Cancellieri, Bessa, Frabotta, Praszelik. All.: Bocchetti 7

Arbitro: Orsato

Marcatori: 8' Barak (V), 44' Caprari (V), 12' st Joao Pedro (C)

Ammoniti: Barak (V), Tameze (V), Pavoletti (C), Hongla (V), Simeone (V), Carboni (C)

LE STATISTICHE

- Il Verona ha vinto nove delle 16 gare contro il Cagliari nell’era dei tre punti a vittoria (4N, 3P), contro nessuna avversaria ha ottenuto più successi nella competizione nello stesso periodo.

- Il Verona ha vinto le ultime due gare giocate in trasferta in questa Serie A; era dallo scorso gennaio (contro Spezia e Sassuolo) che la squadra di Igor Tudor non vinceva gare consecutive lontano da casa nella competizione.

- Antonin Barak ha segnato 11 gol in questa Serie A; si tratta del 4° calciatore della Repubblica Ceca a segnare più di 10 gol in una singola stagione di Serie A dopo Patrik Schick, Pavel Nedved e Tomas Skuhravy.

- Antonin Barak non segnava in Serie A dalla gara esterna contro la Roma dello scorso 19 febbraio; più in generale il giocatore ceco ha realizzato cinque delle ultime sei reti nel torneo in gare esterne.

- Da inizio 2022 ad oggi solo Domenico Berardi e Ciro Immobile (entrambi a 13) hanno preso parte a più reti di Gianluca Caprari (10, otto gol e due assist) in questa Serie A.

- Joao Pedro ha segnato contro il Verona il 13° gol in serie A, il terzo nelle ultime cinque gare giocate nel torneo; il capitano dei rossoblù inoltre ha realizzato oltre il 50% delle reti del Cagliari in casa in questa Serie A (10/19).

- Giovani Simeone ha servito contro il Cagliari il quinto assist del suo campionato, il secondo nelle ultime tre gare giocate dopo quello contro l’Atalanta dello scorso 18 aprile; in nessun’altra stagione di Serie A l’attaccante argentino aveva collezionato cosi tanti passaggi vincenti.

- Il Cagliari ha perso quattro delle ultime cinque gare casalinghe in Serie A (1V) dopo che aveva subito un solo ko nelle precedenti sei (1V,4N).

- Il Verona ha segnato 13 gol nei primi 15 minuti del primo tempo, più di qualsiasi altra squadra in questa stagione di Serie A.

- Il Cagliari ha subito 15 gol negli ultimi 15 minuti del primo tempo, nessuna squadra ne conta di più in questa stagione di Serie A.

- Era dalla partita contro l’Udinese del dicembre 2020 (gol di Lykogiannis) che il Cagliari non realizzava una rete in Serie A su punizione diretta.

- Andrea Carboni ha collezionato contro il Verona la 50ª presenza in Serie A.