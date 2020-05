Brescia, Balotelli diserta l'allenamento: aria di rottura?

BRESCIA

Aria tesa al Brescia. Non tanto in vista della ripresa del campionato, quanto per un nuovo "problema" con Balotelli. SuperMario non si è presentato all'allenamento individuale programmato per le 9 di martedì mattina, mandando un altro segnale di insofferenza al club e ai compagni. Nonostante le sedute siano ancora "facoltative", secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l'attaccante non avrebbe infatti giustificato in alcun modo alla dirigenza la sua assenza.

Una situazione che rischia di far esplodere nuovamente il caso. Nelle ultime settimane, del resto, tra Balo e il club sembra essere calato il gelo e tra il giocatore e la società pare essersi innescata una frattura netta. Frattura che, dopo l'ultima defezione del giocatore, ora rischia di diventare davvero insanabile. Soprattutto se il club deciderà di tenere una linea dura. Posizione che per ora il Brescia non ha preso, trincerandosi dietro un semplice "no comment", ma che presto potrebbe portare anche a clamorosi colpi di scena.

Da alcuni giorni Mario si stava allenando a Torbole Casaglia da solo sui campi della Primavera mentre il resto della squadra lavorava sui campi principali con lo staff di Diego Lopez e tutto sembrava essere legato soltanto a una preparazione differente. Ora però l'assenza di Balo all'allenamento ha rimesso un po' tutto in discussione. Compreso il futuro già molto traballante di Mario a Brescia.