Atalanta, Palladino: "Contro il Genoa mi aspetto una prova di maturità"

"Dalla sfida contro il Cagliari ho ricevuto risposte importanti, sia sul piano del risultato che della prestazione, ma ora serve continuità". Così l'allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa in campionato. "Domani ci attende una grande prova di maturità. C'è un dato che dobbiamo invertire assolutamente: non vinciamo lontano da casa dal 21 settembre. Per noi è fondamentale tornare a fare bottino pieno in n trasferta, scendendo in campo con gli stessi stimoli feroci mostrati tra le mura amiche", ha aggiunto. "Ci aspetta un confronto con una squadra tosta, capace di abbinare quantità a qualità. Contro il Genoa voglio vedere un'Atalanta feroce, che scenda in campo con la stessa mentalità battagliera degli avversari", ha concluso.