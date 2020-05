Balotelli, giallo finito. E' tornato ad allenarsi in gruppo

STOP ALLA TELENOVELA

Dopo le indiscrezioni e le polemiche legate al fatto che fosse rimasto l'unico giocatore del Brescia ad allenarsi a casa, Mario Balotelli è tornato al centro sportivo della squadra lombarda spegnendo così un caso, di fatto, mai nato. La preparazione collettiva è comunque facoltativa ma l'assenza del più prestigioso giocatore della rosa di Cellino aveva sollevato un polverone che ha spinto Balo a un post su Instagram invitando tutti a dire meno... stupidaggini (usando un eufemismo). Brescia, si rivede Balotelli ansa

ansa Mario è tornato ad allenarsi con i compagni al centro sportivo di Torbole Casaglia dopo che per diversi giorni era rimasto l'unico a proseguire la preparazione a casa





Il ritorno in gruppo, però, non spegne le voci su un futuro di Balo lontano da Brescia. I rapporti con Cellino non sono idilliaci e la possibilità di lasciare l'Italia sono comunque alte. L'ipotesi Turchia (sponda Galatasaray) è sempre presente così come la suggestione che vorrebbe Mario in Brasile. Nelle scorse settimane si era parlato del Flamengo anche se è il Vasco da Gama a essere più attivo nella corsa a Balotelli.