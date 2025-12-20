Logo SportMediaset

Calcio

Atalanta, Palladino: "Pasalic in lutto, con il Genoa non ci sarà"

20 Dic 2025 - 15:00

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha annunciato un'assenza importante, per lutto, domani sera in casa del Genoa. "Mario Pasalic non ci sarà, ha bisogno di tempo per stare con la famiglia. Ieri dopo l'allenamento siamo andati a trovarlo, anche l'Atalanta è una famiglia oltre a essere una squadra", ha chiarito il tecnico riguardo al nazionale croato, che mercoledì ha perso il padre Ivan. "È stata una settimana molto toccante. A fine allenamento, ieri, io e una delegazione della squadra con l'amministratore delegato Luca Percassi e i dirigenti siamo andati in Croazia da Mario a portargli la nostra vicinanza al suo dolore. Oltre a una squadra siamo una famiglia". 

Lutto per Mario Pasalic: addio al papà. L'Atalanta annulla la cena di Natale

DICH VANOLI E FAGIOLI EDL

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

Milan-Füllkrug e il destino di Frattesi: tutte le ultime di Calciomercato

Milan-Füllkrug e il destino di Frattesi: tutte le ultime di Calciomercato

Ecco la formazione dell'Inter per la semifinale con il Bologna

Ecco la formazione dell'Inter per la semifinale con il Bologna

DICH DONNARUMMA BEST FIFA DICH

Gigio eccellenza italiana: Donnarumma riceve il FifaThe Best

DICH DI BIAGIO SU SUPERCOPPA 17/12 DICH

Di Biagio sulla Supercoppa: "Favorita? L'Inter, ma c'è da combattere"

DICH FENUCCI SU RINNOVO ORSOLINI 17/12 DICH

Fenucci: "Per il Bologna è un'opportunità. Stiamo lavorando sui rinnovi"

16:35
Grosso carica Sassuolo: "Con il Toro sarà gara tosta, dubbio Pinamonti"
15:20
Atalanta, Palladino: "Contro il Genoa mi aspetto una prova di maturità"
15:00
Atalanta, Palladino: "Pasalic in lutto, con il Genoa non ci sarà"
14:24
Ranieri: "La mia Roma un gruppo d'oro, con la Juve partita molto importante"
Assane Diao (Como-Senegal): problema muscolare al bicipite femorale sinistro
13:29
Il caso Diao si chiude nel peggiore dei modi: niente Coppa d'Africa con il Senegal, torna a Como