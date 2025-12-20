Atalanta, Palladino: "Pasalic in lutto, con il Genoa non ci sarà"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha annunciato un'assenza importante, per lutto, domani sera in casa del Genoa. "Mario Pasalic non ci sarà, ha bisogno di tempo per stare con la famiglia. Ieri dopo l'allenamento siamo andati a trovarlo, anche l'Atalanta è una famiglia oltre a essere una squadra", ha chiarito il tecnico riguardo al nazionale croato, che mercoledì ha perso il padre Ivan. "È stata una settimana molto toccante. A fine allenamento, ieri, io e una delegazione della squadra con l'amministratore delegato Luca Percassi e i dirigenti siamo andati in Croazia da Mario a portargli la nostra vicinanza al suo dolore. Oltre a una squadra siamo una famiglia".