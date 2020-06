Balotelli non ci sta : "Mi sono sempre allenato, venite a vedermi"

ANCORA POLEMICA

"Non ho mai saltato un allenamento", così Mario Balotelli ha risposto alle critiche degli ultimi giorni. Dallo spogliatoio del centro sportivo del Brescia, tutto sudato, ha dato la sua versione dei fatti via social: "Mi sono sempre allenato, faccio pure il doppio. Se non ci credete venite qui a vedere. Ora basta chiedere". Visibilmente scocciato l'attaccante che è in rottura totale con ul club di Cellino. Brescia, Balotelli attacca: "Io mi alleno"

Da qualche settimana il feeling con la società bresciana è venuto a mancare. Post quarantena il club di Cellino ha chiesto la rescissione unilaterale del contratto per giusta causa lamentando una scarsa condizione fisica. Accuse che l'azzurro ha rispedito al mittente mettendo in mora il club per non aver ricevuto lo stipendio di marzo. Poi anche le dichiarazioni del suo procuratore Mino Raiola a incendiare ancora di più l'ambiente: "Non gli hanno fatto il tampone". Rottura totale, ma intanto Balotelli continua a sudare, con la maglia del Brescia.

