Tedesco-Bologna, siamo già ai titoli di coda? Il club riflette: Palladino, Pioli e D'Aversa in lista

Tedesco ha preso di buon grado i rilievi arrivati dalla società, condividendo la preoccupazione e assumendosi la piena responsabilità di questo inizio travagliato. Nonostante sia difficile trovare una via d'uscita, l'allenatore non ha però intenzione di dimettersi e vorrebbe provare a risollevare la situazione già a partire dalla gara di sabato contro il Torino. Il club riflette e non è affatto scontato che tutto resti invariato fino alla partita del weekend. Il Bologna potrebbe addirittura arrivare all'esonero, senza aspettare i riscontri del campo e nemmeno la lunga sosta per le nazionali ormai alle porte. Dopo il match del Dall'Ara di sabato, Bernardeschi e compagni riprenderanno il proprio cammino l'11 ottobre in casa del Lecce.