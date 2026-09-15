BOLOGNA

Tedesco-Bologna, siamo già ai titoli di coda? Il club riflette: Palladino, Pioli e D'Aversa in lista

La dirigenza rossoblu delusa dall'inizio di stagione, sia per i risultati sia per la mancata crescita a livello di gioco. Esonero possibile già prima del match col Torino

15 Set 2026 - 19:17
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Sono ore caldissime per il futuro di Domenico Tedesco al Bologna. Dopo appena 4 gare e con un solo punto raccolto, il club rossoblu riflette sull'allenatore scelto in estate per sostituire Vincenzo Italiano. La dirigenza ha incontrato l'ex ct del Belgio all'ora di pranzo, momento in cui i vertici del club hanno esternato la propria preoccupazione per la direzione presa dalla squadra. Non solo per la mancanza di risultati (sconfitte contro Lazio, Atalanta e Napoli, pareggio col Sassuolo), ma anche per la mancata crescita a livello di gioco espresso. 

Tedesco ha preso di buon grado i rilievi arrivati dalla società, condividendo la preoccupazione e assumendosi la piena responsabilità di questo inizio travagliato. Nonostante sia difficile trovare una via d'uscita, l'allenatore non ha però intenzione di dimettersi e vorrebbe provare a risollevare la situazione già a partire dalla gara di sabato contro il Torino. Il club riflette e non è affatto scontato che tutto resti invariato fino alla partita del weekend. Il Bologna potrebbe addirittura arrivare all'esonero, senza aspettare i riscontri del campo e nemmeno la lunga sosta per le nazionali ormai alle porte. Dopo il match del Dall'Ara di sabato, Bernardeschi e compagni riprenderanno il proprio cammino l'11 ottobre in casa del Lecce. 

Bologna, esonero per Tedesco? Palladino, Pioli e D'Aversa possibili sostituti

 Con un possibile cambio di panchina in vista, è normale che inizino a spuntare i nomi per i possibili sostituti. Tra i tecnici attualmente senza squadra, i più appetibili per il Bologna rispondono al nome di Raffaele Palladino, Stefano Pioli e Roberto D'Aversa.

Palladino è un nome da tenere in considerazione anche per la panchina del Napoli in caso di incredibile ribaltone legato a Max Allegri, eventualità al momento da escludere. Pioli aveva già allenato il Bologna dal 2011 al 2014, ma è senza squadra dal novembre dell'anno scorso, quando è stato esonerato dalla Fiorentina. Libero anche D'Aversa, che nell'ultima stagione di Serie A è subentrato a febbraio alla guida del Torino e lo ha portato a una salvezza tranquilla. 

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