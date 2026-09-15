Incidente Maldini, interviene anche Giulini: "Io credo al ragazzo. La storia della ketamina è un'assurdità"

"Maldini? Non capisco come possano uscire certe notizie. A oggi le tracce di stupefacenti sono più in certi giornali che nel ragazzo". Lo ha detto il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, a margine dell'assemblea della Lega Serie A a Milano, a chi gli chiede un commento sull'incidente che ha coinvolto l'attaccante Daniel Maldini sabato notte a Milano dopo la partita vinta dai rossoblu a Bergamo contro l'Atalanta. "Gli esami fatti sono tutti negativi, crediamo alla buona fede del ragazzo che giura di aver bevuto solo un paio di gin tonic o tre birre come si vede anche dai valori. Chi tra polizia locale e ospedale ha diffuse certe notizie dovrà assumersene le responsabilità", ha aggiunto.
"Il verbale del Pronto Soccorso parla di tracce di THC, qualora avesse mai fumato una canna e non credo, ma c'è una distinzione con la ketamina di cui si è parlato", ha detto ancora Giulini. "È gravissimo per il Cagliari, visto che è un ragazzo anche pre-convocato dalla Nazionale, credere che abbia assunto sostanze stupefacenti. Il ragazzo lo vedrò domani, se ci dice che non ha assunto nulla vuol dire che non ha assunto nulla. Mi dispiace che ci sia l'intenzione di calcare la mano su di lui. La verità si saprà tra qualche giorno quando ci saranno gli esiti degli esami del sangue fatti al Pronto Soccorso", ha concluso Giulini.