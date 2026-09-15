Incidente Maldini, interviene anche Giulini: "Io credo al ragazzo. La storia della ketamina è un'assurdità"

"Il verbale del Pronto Soccorso parla di tracce di THC, qualora avesse mai fumato una canna e non credo, ma c'è una distinzione con la ketamina di cui si è parlato", ha detto ancora Giulini. "È gravissimo per il Cagliari, visto che è un ragazzo anche pre-convocato dalla Nazionale, credere che abbia assunto sostanze stupefacenti. Il ragazzo lo vedrò domani, se ci dice che non ha assunto nulla vuol dire che non ha assunto nulla. Mi dispiace che ci sia l'intenzione di calcare la mano su di lui. La verità si saprà tra qualche giorno quando ci saranno gli esiti degli esami del sangue fatti al Pronto Soccorso", ha concluso Giulini.