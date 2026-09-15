Venezia, distrazione al bicipite per Busio

Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Gianluca Busio, in seguito all'infortunio riportato durante la gara Venezia-Fiorentina dell'11 settembre, hanno evidenziato una distrazione intratendinea del bicipite femorale destro. Lo ha reso noto il club lagunare attraverso i propri canali ufficiali. Il centrocampista e capitano dei lagunari ha già iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno monitorate dallo staff medico nelle prossime settimane. Non sono stati forniti tempi precisi, ma si teme uno stop di almeno due mesi. L'assenza di Busio si somma a quella dei lungodegenti Adorante, Franjic e Sverko. In dubbio per la partita interna con la Lazio di sabato sera anche l'ex Basic e il centrale Bella-Kotchap.