Bologna, Skorupski in panchina per un ritardo: gioca Pessina contro il Napoli

Colpo di scena nel Bologna nella stretta vigilia del match contro il Napoli al Maradona. Il tecnico Domenico Tedesco ha deciso di escludere Lukasz Skorupski dall'undici titolare per ragioni strettamente disciplinari, affidando le chiavi della porta a Massimo Pessina. La scelta del mister rossoblù è scattata in seguito al ritardo del portiere polacco alla riunione tecnica della mattina. Tedesco, da sempre intransigente sul rispetto delle regole comportamentali e della puntualità all'interno del gruppo, non ha fatto sconti all'estremo difensore titolare.
Chi è Massimo Pessina e qual è il precedente contro il Napoli?
La decisione spalanca le porte della titolarità a Massimo Pessina, classe 2007 promettente prodotto del vivaio di Casteldebole. Per il giovane portiere si tratta di una vetrina prestigiosa in un momento delicato della stagione, con la squadra emiliana ancora alla ricerca della prima affermazione in campionato.
Il debutto dal primo minuto di Pessina richiama alla mente una curiosa coincidenza statistica visto che il suo esordio assoluto era stato il 9 novembre 2025 proprio contro il Napoli e sempre al posto di Skorupski, che in quel caso si era infortunato dopo 8 minuti. E i rossoblù avevano vinto 2-0...