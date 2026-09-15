Sindaci di Vicenza e Verona prima del derby: "No alla violenza"

"La rivalità fa parte del calcio, la violenza no: facciamo un appello a tutti perché questo derby possa essere ricordato per il calore delle due tifoserie, per i colori sugli spalti e per lo spettacolo in campo". È quanto si legge nell'appello congiunto lanciato oggi dai sindaci di Vicenza e Verona, Giacomo Possamai e Damiamo Tommasi, in vista del derby veneto per eccellenza, che ritorna dopo molti anni in programma domenica pomeriggio allo stadio Bentegodi. "Auspichiamo che questa sfida - spiegano i due sindaci, entrambi componenti della Nazionale Italiana sindaci (Tommasi è stato anche centrocampista della Nazionale maggiore) - possa essere vissuta sugli spalti da tutti coloro che desiderano sostenere la propria squadra, nel rispetto delle regole e degli avversari. Le due tifoserie hanno l'opportunità di dimostrare che una partita così sentita può diventare un momento di passione e divertimento". Per i due sindaci "Vicenza e Verona possono e devono dimostrare che si può essere rivali sul campo e, insieme, protagonisti di una grande festa di sport".