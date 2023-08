Serie A: Bologna-Milan 0-2, il solito Giroud e primo gol di Pulisic

BOLOGNA-MILAN 0-2

I rossoneri segnano due gol tra l'11' e il 21' e rispondono alle vittorie di Napoli, Inter e Juventus. Per gli emiliani due legni

Nell'ultimo posticipo della prima giornata di Serie A il Milan batte 2-0 il Bologna e risponde alle vittorie di Napoli, Inter e Juventus. Al Dall'Ara, gli emiliani colpiscono una traversa con Lykogiannis dopo soli 20 secondi, poi salgono in cattedra Pulisic e Giroud: il bomber francese sblocca il match all'11' su assist di Reijnders, poi scambia con l'americano che con un preciso destro nell'angolino fa secco Skorupski (21'). Nella ripresa caldo e fatica si fanno sentire, Ndoye conclude sul palo esterno e Maignan nega il gol a Aebischer. Al 90' palo di Leao.

LA PARTITA

Comincia con una convincente vittoria la nuova stagione del Milan che parte nel segno di Pulisic e Giroud. Alla squadra di Pioli basta un grande primo tempo per tornare da Bologna con tre punti importantissimi e tante buone risposte, in primo luogo dall'ex Chelsea, a tratti straripante, una sorta di Leao sulla fascia destra. Arrivano le solite conferme da Giroud, Reijnders conferma le qualità messe in mostra nel pre-campionato mentre da rivedere Loftus-Cheek e soprattutto Okafor. Lo svizzero, in campo per 20 minuti abbondanti, ha toccato pochissimi palloni e pare ancora un corpo estraneo. Come la Juve ieri a Udine, anche il Milan è calato nella ripresa, anche se ha rischiato poco o niente.

Thiago Motta manda Orsolini in panchina e piazza Aebischer davanti alla difesa con Moro avanzato e quasi sulla linea di Zirkzee. Pioli lancia dal primo minuto tre nuovi acquisti, Pulisic, Loftus-Cheek e Reijnders, mentre in difesa Calabria vince il ballottaggio con Kalulu. Pronti e via e il Bologna dopo soli 20 secondi spaventa subito Maignan, ma il tiro di Lykogiannis si stampa contro la traversa. Il Milan non si fa intimorire e, scampato il pericolo, prende subito in mano le redini del match, trascinato da uno straordinario Pulisic: all'11 l'americano pesca sul secondo palo Reijnders, che crossa a centro area dove trova Giroud tutto solo che batte Skorupski. I padroni di casa provano a scuotersi, ma Ndoye e Ferguson non trovano lo specchio. Pulisic è scatenato e praticamente imprendibile e al 21' trova il suo primo gol in Serie A con un preciso destro nell'angolino dopo aver scambiato con Giroud. Il francese sfiora poi la doppietta e il gol che avrebbe chiuso con ampio anticipo il match al 28' su assist dell'ex Chelsea, ma Skorupski su supera sul suo sinistro al volo di controbalzo. Il Bologna si fa pericoloso nel finale della prima frazione: al 34' Maignan respinge in tuffo la conclusione di Ferguson, al 45' Lykogiannis calibra molto male una preziosa punizione di Lykogiannis e si va al riposo con un colpo di testa di Posch che non trova lo specchio.

Thiago Motta toglie uno spento Moro e aumenta il peso offensivo con l'inserimento di Orsolini. Il Bologna, anche complice un Milan stanco e che perde un po' le distanze, sale di livello e ci prova in tutti i modi a trovare il gol che riaccenderebbe una piccola fiammella di speranza. La pressione dei padroni di casa produce tre nitide occasioni da gol nel giro di un minuto tra il 60' e il 61': prima Ndoye salta in velocità Calabria ma conclude sul palo esterno, poi Maignan si salva con la spalla dopo uno splendido inserimento di Aebischer e infine blocca a terra un colpo di tacco di Posch. Pioli nota la stanchezza in diversi suoi uomini e al 73' effettua 4 cambi: dentro Chukwueze, Okafor, Pobega e Kalulu per Pulisic, Giroud, Loftus-Cheek e Calabria. Nonostane un generoso Bologna succede poco o niente fino al 90', quando Leao colpisce il palo e sfiora il tris, per quella che sarebbe stata una punizione troppo pesante per i padroni di casa.

LE PAGELLE

Ndoye 6,5 - L'ex attaccante del Basilea è la nota lieta della serata no del Bologna. Ha spunto e gamba, fermato dal palo esterno.

Orsolini 6 - Con il suo ingresso nel secondo tempo, il Bologna cambia volto e ritrova parte degli automatismi della passata stagione.

Zirkzee 5,5 - Tomori e Thiaw sono due brutti clienti e infatti l'attaccante olandese non è praticamente mai pericoloso. L'unica cosa degna di nota la verticalizzazione per Aebischer murato da Maignan.

Pulisic 7,5 - Primo tempo stratosferico di Capitan America, che segna il suo primo gol in Serie A e mette a ferro e fuoco la retroguardia del Bologna. Se queste sono le premesse, Pioli ha trovato il suo supereroe.

Giroud 7 - Tra poco più di un mese il francese compirà 37 anni, ma in campo sembra ancora e si diverte come un ragazzino. La sua stagione parte con un gol e un assist. Davvero non male.

Leao 5,5 - Il portoghese ha ancora un po' il motore ingolfato e le sue sgroppate sono davvero rare. L'unico vero guizzo al 90', quando il suo sinistro deviato da Lucumì si stampa sul palo.

IL TABELLINO

BOLOGNA-MILAN 0-2

Bologna (4-1-3-2): Skorupski 6; Posch 6, Lucumì 5,5, Beukema 5, Lykogiannis 6 (42' st Corazza sv); Aebischer 6; Ndoye 6,5, Dominguez 5,5 (27' st El Azzouzi 5,5), Ferguson 6 (42' st Urbanski sb); Moro 5 (1' st Orsolini 6), Zirkzee 5,5 (42' st Van Hooijdonk sv). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Sosa, Bonifazi, De Silvestri, Fabbian. All.: Thiago Motta 5,5

Milan (4-3-3): Maignan 6,5; Calabria 5,5 (28' st Kalulu 6), Thiaw 6,5 (43' st Kjaer sv), Tomori 6,5, Theo Hernandez 6; Loftus-Cheek 5,5 (28' st Pobega 6), Krunic 6, Reijnders 6,5; Pulisic 7,5 (28' st Chukwueze 5,5), Giroud 7 (28' st Okafor 5), Leao 5,5. A disp.: Mirante, Sportiello, Florenzi, Bartesaghi, Adli, Zeroli, Romero, Colombo. All.: Pioli 6,5

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 11' Giroud (M), 21' Pulisic (M)

Ammoniti: Aebischer (B), Theo Hernandez (M), Krunic (M), Zirkzee (B)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

Christian Pulisic è il quinto giocatore statunitense a realizzare una rete in Serie A dopo Alexi Lalas, Michael Bradley, Weston McKennie e Gianluca Busio e il primo a riuscirci all’esordio nel massimo campionato italiano.

Il gol di Olivier Giroud contro il Bologna è il primo realizzato con il piede destro dei 33 segnati dal giocatore francese con la maglia del Milan contando tutte le competizioni.

Il Milan ha ottenuto quattro vittorie di fila in Serie A per la prima volta da ottobre 2022 (contro Empoli, Juventus, Verona e Monza in quel caso).

Il Bologna non è riuscito a segnare in due degli ultimi tre match interni in Serie A, tante volte quante nelle precedenti 13 gare al Dall’Ara nel massimo campionato.

Il Milan ha vinto due gare esterne di fila senza subire reti in Serie A per la prima volta da marzo 2022 (contro Napoli e Cagliari in quel caso).

Il Milan ha vinto 29 delle 76 trasferte contro il Bologna in Serie A (22N, 25P), solo contro la Roma (30) i rossoneri hanno ottenuto più successi fuori casa nella loro storia nel massimo campionato.

Il Bologna ha perso due degli ultimi tre match al Dall’Ara nel primo incontro stagionale di Serie A (1V).

Questa è solo la seconda volta che Olivier Giroud riesce sia a segnare che fornire un assist in un singolo match di Serie A dopo la gara contro l'Inter del 3 settembre 2022.

Dal suo esordio in Serie A (agosto 2021), solamente Rafael Leão (26) ha realizzato più gol di Olivier Giroud tra i rossoneri in Serie A (25).

Con Stefano Pioli alla guida il Milan ha sempre vinto alla prima giornata di Serie A (quattro volte), l’ultimo allenatore che ha ottenuto più successi di fila nel primo match stagionale dei rossoneri è stato Fabio Capello (cinque tra il 1991 e il 1995).

Dopo sette incontri interni senza sconfitta in Serie A (2V, 5N), il Bologna ha perso una partita casalinga nella competizione per la prima volta da febbraio 2023 (0-1 v Monza).