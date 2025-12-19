Ravaglia, il secondo che secondo non è: "Qui per fare la storia del Bologna"

E' un secondo che secondo non è mai stato, perché sono anni, ormai, che a Bologna c'è questa buona abitudine di alternare i due portieri. Così, se Skorupski è il titolare per eccellenza, Federico Ravaglia, protagonista assoluto della vittoria rossoblù ai rigori nella finale di Supercoppa italiana contro l'Inter, non può essere considerato solamente una riserva. Tanto che, prima Thiago Motta e poi Vincenzo Italiano, continuano ad affidarsi a lui "a targhe alterne" con zero preoccupazioni.



Già, perché Federico Ravaglia, classe 1999, bolognese doc, i galloni se li è conquistati sul campo. Concreto, affatto plateale o appariscente, è più che discreto in tutti i fondamentali e, lo scopriamo forse stasera, micidiale sui rigori. Per informazioni chiedere a Bastoni e Bonny, cui il portierone (è alto 1,99) ha respinto i tiri dal dischetto (di Barella l'altro errore dei nerazzurri, ndr). Nato l'11 novembre 1999, scorpione come i giocatori, centrocampisti o attaccanti, che Liedholm considerava di talento, si è fatto le ossa in giro per l'Italia, dal Südtirol al Gubbio al Frosinone e alla Reggina, prima di arrivare al Bologna.