Serie A, Milan a Bologna per evitare la fuga dell'Inter

I giornali sportivi: martedì 3 febbraio 2026
Allegri vuole rispondere a Chivu, i rossoneri possono andare a +7 sul quinto posto
La ventitreesima giornata di Serie A si chiude al Dall'Ara, con Bologna-Milan. I rossoneri sono chiamati a rispondere all'Inter, al momento a +8 dopo il 2-0 di Cremona, ma la grande occasione per Allegri è di andare a +7 sulla Roma quinta, battuta a Udine: un modo per consolidare un posto nelle prime quattro. Italiano, invece, cerca di tornare al successo dopo due ko consecutivi in campionato e di portarsi a -8 dal Como sesto.
Le vittorie di Inter e Juventus mettono pressione al Milan che, però, dopo il ko della Roma a Udine ha una grande occasione: vincendo a Bologna nell'ultimo match della ventitreesima giornata di Serie A, i rossoneri si porterebbero a +7 sul quinto posto occupato al momento proprio dai giallorossi. Sarebbe un modo per avvicinare sensibilmente il ritorno in Champions della squadra di Allegri che, a quel punto, farebbe davvero fatica a nascondersi, invece, sull'obiettivo scudetto. Ma il livornese vorrà sicuramente, come prima cosa, consolidare un posto nelle prime quattro dopo un anno senza competizioni europee per il Diavolo, al momento a -8 dall'Inter, ma anche a +1 sul Napoli e a +2 sulla Juventus.
Allo stesso modo, il Bologna deve rispondere a Lazio e Udinese che hanno superato i rossoblù, reduci in campionato da due sconfitte consecutive. Vincendo, i felsinei andrebbero a 33 punti, cioè all'ottavo posto: sarebbe un modo per accorciare su Atalanta e Como, oltre che per andare a -8 dal sesto posto e dunque dall'Europa. Italiano, rinfrancato dal 3-0 al Maccabi Tel Aviv, spera di mandare in scena il remake della scorsa finale di Coppa Italia (1-0 con gol di Ndoye), anche se in campionato l'andata ha sorriso ai rossoneri, e sempre per 1-0.
Allegri, nel suo 3-5-1-1, non avrà Saelemaekers e Pulisic: al posto del belga a destra dovrebbe giocare Athekame, mentre Nkunku dovrebbe sostituire l'americano. Dietro il francese, più Loftus-Cheek che Leao, che potrebbe partire dalla panchina. Italiano, invece, non ha Lucumì e De Silvestri, subito convocato Joao Mario arrivato in prestito dalla Juventus. Calcio d'inizio alle 20:45, arbitra Manganiello.
