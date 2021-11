Mihajlovic invita tutto il Bologna a cena: "Ho da poco compiuto...2 anni"

Serata di festa in casa Bologna. Stasera la squadra si ritroverà tutta a cena, dai calciatori allo staff, in un ristorante sui colli bolognesi per celebrare… il secondo compleanno di Mihajlovic. "Ho appena compiuto due anni" ha detto infatti alla squadra il tecnico serbo, che vuole festeggiare la ricorrenza del trapianto di midollo osseo che gli ha permesso di sconfiggere la leucemia al quale si è sottoposto il 29 ottobre 2019.

Getty Images