Bologna, Italiano: "Monaco non abbordabile, in Champions serve qualcosa in più"

Tre belle prove ma anche un solo pari e due sconfitte nelle prime tre partite di Champions League per il Bologna che, dopo le trasferte inglesi con Liverpool e Aston Villa, domani al Dall'Ara cercherà la prima vittoria europea stagionale contro il Monaco. Vincenzo Italiano in conferenza non vuol sentire parlare di match più abbordabile: "Mai pensato. Non so come reagiranno loro alla sconfitta in campionato, sono comunque una squadra in fiducia e dobbiamo alzare l'asticella: serve qualcosa in più e dobbiamo farlo. Lo scopriremo alla fine se dovesse diventare partita abbordabile...".