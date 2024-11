Serie A: Orsolini fa decollare il Bologna, secondo successo di fila per Italiano

Dopo sette mesi il Bologna torna a vincere in casa, proprio nel giorno in cui riabbraccia Lewis Ferguson: otto minuti più recupero per lo scozzese, che avvia l'azione dell'1-0 sul Lecce. Dominano i rossoblù nel possesso palla, toccando il 76% nel primo tempo e non trovando grandissimi sbocchi. Il Lecce si difende con un ordinato 4-5-1, accentrando Pierotti da mezzala, e rischia pochissimo. Le uniche occasioni rossoblù arrivano con un tiro alto di Ndoye e un errore di Freuler in tap-in. Il Lecce, di contro, si vede annullare una rete alla mezz'ora: Rafia aveva insaccato alle spalle di Ravaglia, preferito a Skorupski, ma c'era un fallo precedente di Dorgu. Il danese e Krstovic sono i motori della squadra salentina, ma si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa non c'è più il guardialinee Rossi, che "scala" a quarto uomo per un infortunio: lo rimpiazza, come da regolamento, Galipò in uno scambio di ruoli. Il Lecce si rende pericoloso con Krstovic, poi Italiano va all'assalto: dentro Dallinga, Urbanski e Fabbian per tentare di sfondare il muro salentino. Il Bologna spreca con Ndoye e Fabbian, ritrova Ferguson all'82' con tanto di ovazione del Dall'Ara e passa due minuti dopo. Sul cross di Juan Miranda, la difesa del Lecce si perde Orsolini e arriva il gol decisivo all'84'. Non c'è tempo e spazio per altre emozioni, col Bologna che controlla e vince 1-0. Italiano e i suoi vincono due gare di fila, tornano a esultare in casa e salgono a 15 punti, ritrovando la top-10. Si ferma a quota 8 il Lecce, che è sempre penultimo.