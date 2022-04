De Leo: "Inter forte ma il Bologna, come sempre, non sarà remissivo"

L'Inter arriva al Dall'Ara per recuperare il match della 20.a giornata, il Bologna diventa un po' l'ago del campionato visto che, con una vittoria, i nerazzurri andrebbero in testa superando il Milan: "Avremo gli occhi di tutti addosso ma per noi non cambia niente, abbiamo la nostra professionalità - le parole di Emilio De Leo, tattico di Sinisa Mihajlovic -. L'Inter è fortissima e organizzata ma la dignità di combattere non è mai mancata, né mai mancherà. Non so perché qualcuno si attende da noi un atteggiamento remissivo".

Getty Images