Bologna, Thiago Motta: "Del futuro parleremo con il presidente e lo comunicheremo insieme"

Il tecnico rossoblù: "Amo questi ragazzi, tra noi grande rispetto". A fine partita il grande abbraccio con Montero. Saputo: "Faremo di tutto per trattenerlo"

"È stata una grande stagione fino ad oggi, abbiamo creato un bellissimo gruppo dove tutti hanno dato il loro contribuito per giocare in questo modo e ottenere i risultati che abbiamo avuto. Oggi è una grande festa, del futuro parleremo con il presidente e quello che decideremo lo comunicheremo insieme". Thiago Motta rimanda tutti i discorsi su quello farà il prossimo anno. "Ora dobbiamo continuare con questa energia positiva - ha detto a Dazn il tecnico del Bologna, protagonista di un grande abbraccio con il collega della Juve Paolo Montero (che gli ha detto qualcosa all'orecchio) a fine partita - La cosa più importante è il rapporto che si crea con i giocatori, cerco di dargli tutto quello che meritano, sono in tanti, non tutti possono giocare anche se tutti meriterebbero di giocare. L'importante è il rispetto che esiste tra di noi, le m ie scelte e il loro impegno. Voglio bene a ognuno di loro, che hanno dato il massimo per arrivare a questi risultati. Nessuno se lo aspettava. Voglio stare con loro fino all'ultimo momento".

"Se a inizio stagione mi avessero detto che sarebbe arrivato a pari punti con la Juve? Avrei firmato subito, ma sarebbe stato delirante - ha detto ancora Thiago Motta - Per come abbiamo iniziato la stagione non era scontato però dal primo giorno i ragazzi si sono presentati con una grande voglia di migliorarsi, aiutarsi, rispettarsi, sapere che la competizione tra loro è sana. Quando hanno giocato hanno fatto bene, da fuori aiutavano i compagni con spirito di squadra fondamentale per un gruppo che ambisce all'obiettivo della Champions che siamo riusciti a ottenere". E ancora: "Calafiori? Può fare tutto perché è coraggioso e crede in se stesso. Devo gestirlo e orientarlo".



SAPUTO: "FAREMO DI TUTTO PER TRATTENERE THIAGO MOTTA"

"Motta? Faremo di tutto per trattenerlo, ci incontreremo questa settimana per capire come continuare questo percorso insieme", ha detto il presidente del Bologna Joey Saputo ai microfoni di Dazn. "Stagione bellissima, a inizio anno non avremmo mai pensato di essere in questa posizione - ha aggiunto - Peccato per il risultato di stasera ma è stata una annata fantastica".