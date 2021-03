Bologna, Skorupski positivo in nazionale: out per la sfida contro l'Inter

Per il Bologna cattive notizie in arrivo dalla Polonia: Lukasz Skorupski è risultato positivo al Covid-19 dopo l'ultimo giro di tamponi effettuato nel ritiro della nazionale. Il portiere polacco è in isolamento fiduciario da venerdì, dopo che nella notte aveva avuto la febbre, in seguito è arrivato l'esito del tampone. Skorupski sarà quindi costretto a saltare il match contro l'Inter previsto sabato 3 aprile.

Getty Images